Po Skopju vozi predelana zastava 750, ki nima bencinskega, ampak električni motor. Foto: Reuters

Svetlomoder fičko se neslišno vozi po ulicah Skopja in spominja na čase Jugoslavije, so v reportaži zapisali pri Automotive News Europe, kjer so v povezavi z električno zastavo 750 poudarili zgodbo o poslu, v katerem gre za predelavo starih avtomobilov v električne.

Lokalno podjetje BB Classic s sedežem v Skopju to počne s pomočjo vladnega sklada za inovacije, ki je deloma namenjen spodbujanju do okolja prijaznejših tehnologij.

Subvencije za električna vozila

Severna Makedonija, ki želi pristopiti k Evropski uniji, kjer bodo leta 2020 začela veljati strožja pravila o emisijah, se bori z močnim onesnaženjem zraka, ki ga povzročajo emisije avtomobilov in premoga za ogrevanje. Načrtujejo tudi subvencije na nakup emisijsko prijaznejših avtomobilov.

Zastavo 750 poganja električni motor v prtljažniku. Foto: Reuters

BB Classic Cars je torej že preoblikoval zastavo 750, priljubljen avtomobil v nekdanji Jugoslaviji, pri kateri so bencinski motor zamenjali za električnega.

Boljša od izvirnika

Direktor BB Classic Cars Milorad Kitanovski, pravi, da je predelana zastava 750, ki so jo prvotno izdelovali v srbskem Kragujevcu od zgodnjih šestdesetih let do sredine osemdesetih let, enaka ali boljša od izvirne.

"Motor ima veliko večji potencial za veliko večjo zmogljivost in večjo hitrost. Vendar pa smo največjo hitrost omejili na 120 km/h," je dejal Kitanovski. Predelani avtomobili so opremljeni z električnimi motorji, ki jih proizvaja nemški Kessler, ki ima tovarno v Severni Makedoniji.

Retro avtomobili so lahko dober posel. Foto: Reuters

Kitanovski ni povedal, koliko je družba vložila v pretvorbo. Avtomobil lahko z enim polnjenjem baterije prevozi 150 km, čas polnjenja pa je približno tri ure z domačim polnilnikom in le 15 minut s hitrimi polnilniki.

"Stroški treh ur polnjenja so manj kot 1 evro, za 10 kilovatov, kolikor je zmogljivost baterije," še pravi Kitanovski.

Ni poceni

Cena je okoli 20.000 evrov, podjetje pa se ukvarja predvsem z mednarodnimi kupci. Za primerjavo, Porsche Makedonija ponuja električne avtomobile volkswagen e-up in e-golf za 25.000 evrov oziroma 37.000 evrov.