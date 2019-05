Foto: MMC RTV SLO/Opel

Za njegov pogon namreč skrbi že znani priključno hibridni sklop hybrid4, ki ga poznamo iz drugih modelov skupine PSA in ga sestavljajo 1,6-litrski turbobencinski motor z močjo 147 kilovatov in dva 80-kilovatna elektromotorja, eden na prednji in drugi na zadnji premi, ki mu zagotovita tudi štirikolesni pogon s sistemsko močjo 300 "konjev". Električnemu pogonu ustrezna je tudi predvidena poraba 2,2 litra bencina na sto kilometrov in izpust ogljikovega dioksida 49 gramov na kilometer.

Elektromotorja se napajata iz litij-ionske baterije s kapaciteto 13,2 kilovatne ure, ki grandlandu X zagotavlja okrog 50 kilometrov električne vožnje, s čimer naj bi ustregel 80 odstotkom dnevnih popotnikov, vsaj ko govorimo o nemških razmerah. Polnjenje bo na 7,4-kilovatnem "wallboxu" trajalo dobrih 50 minut, na 3,6-kilovatnem vgrajenem polnilniku pa približno dvakrat toliko. Skupina PSA bo kupcem grandlanda X hybrid4, ki ga bo mogoče naročiti kmalu, prvi lastniki pa ga bodo prejeli na začetku prihodnjega leta, omogočila tudi svojo storitev free2move, ki jim bo med drugim omogočila dostop do več kot 85.000 polnilnih postaj po Evropi.

Opel grandland X hybrid4 sicer napoveduje obširnejšo Oplovo elektrifikacijo, saj bodo v prihodnjih mesecih med drugim ponudili tudi popolnoma električne različice nove corse, zafire life, vivara in naslednika mokke X, do leta 2024 pa naj bi elektrificirane različice avtomobilov predstavili v vseh segmentih svoje ponudbe.