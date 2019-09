K zmanjšanju porabe goriva in emisij CO2 je znatno prispeval tudi pikolovski razvoj v vetrovniku. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

V okolici Rüsselsheima, kjer domuje Opel, smo preizkusili prenovljeno astro, ki je postala za 21 odstotkov okoljsko bolj prijazna. Po zaslugi novih trivaljnih motorjev in samodejnih menjalnikov - dizelski motor je dobil napredni 9-stopenjski menjalnik, bencinski turbo pa brezstopenjski avtomatik, ki nas je navdušil že v komaj nekaj kilometrih.

Trivaljni motorji s prostornino od 1,2 do 1,5 litra razvijejo moč od 77 kW (105 KM) do 107 kW (145 KM). Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Biser med menjalniki

Ena, dve, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem devet - devet prestav ima novi samodejni menjalnik v prenovljeni opel astri. »Ampak, si predstavljate, da bi morali teh devet prestav ves čas prestavljati na roke, da bi morali ves čas ugibati, katera je tista najbolj optimalna prestava, pri kateri se motor najmanj upeha. Zakaj ne bi teh odločitev prepustili elektroniki, ki jih lahko računa mnogo hitreje kot zmoremo to peš,« se sprašuje urednik Avtomobilnosti Miha Merljak, ki pravi, da so pri Oplu naredili dejansko prav to.

V kabini najdemo digitalne merilnike. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Dr. Matthias Alt, vodja razvoja pogonskih sklopov pri Oplu je za Avtomobilnost povedal: »Nad prenosom zdaj zelo bdi elektronika. Elektronika ne glede na traso optimalno izračuna, kdaj je treba prestaviti v višjo ali nižjo prestavo, pri katerih vrtljajih mora motor prestavljati.«

No, ta pametna samodejni menjalnik je nastal sredi Russesheima in je namenjen dizelsko gnani astri. »Za 1,4-litrsko turbobencinsko astro pa so pripravili še večjo mojstrovino. CVT menjalnik nove dobre - se pravi brezstopenjski oziroma neskončnostopenjski samodejni menjalnik, za katerega lahko rečemo, da je resnično takšen kot ga še ni bilo,« vtise po prvi vožnji strne Merljak

Nizek količnik zračnega upora so dosegli s pokrovom motornega prostora, krmilnimi ročicami zadnje osi, oblikovanimi za usmerjanje zraka, in polno prednjo masko. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Prednosti novega menjalnika

Alt dodaja: "Prednost CVT menjalnika je gladko prestavljanje, lepa vožnja v mestu, dobra usklajenost s sistemom stop/start. To se v prometu izraža v dodatnem udobju, tudi pri vzpenjanju se avto ne napreza preveč, menjalnik pa je odlično odziven, ko pritisnemo pedalo za plin. Računalnik lahko uravnava menjalnik z občutkom, kot bi vozil odličen voznik.« Motor je s tem menjalnikom zelo učinkovit. Manjša je poraba goriva in emisije.

Pametne menjalnike so torej vgradili zaradi udobja, predvsem pa na račun zmanjšanja okoljskega vpliva

Izziv je številka 95

Alt nam je dejal, da so v korist manjšemu izpustu emisij, ki se izraža tudi na manjši porabi goriva izboljšali številne komponente. Majhni detajli so prinesli do 19 odstotno zmanjšanje emisij. Pri Oplu so nam povedali

Izziv upravi in inženirjem predstavlja meja 95 gramov CO2 na prevožen kilometer poti, ki ga je EU postavila avtomobilskim proizvajalcem za celotno floto proizvedenih vozil. Sogovornik nam je povedal: »To je za nas velik izziv. Če ga ne dosežeš, plačaš visoke kazni. Naš cilj je, da kazni ne dobimo. Moramo izboljšati učinkovitost vseh naših modelov. Astra je naš drugi najbolje prodajan model za corso in eden ključnih modelov, da kazni ne bomo plačevali.«

Izpopolnjeno je bilo dinamično podvozje. Novi blažilniki povečajo udobje. Za doplačilo je na voljo športno podvozje z bolj togimi blažilniki, še bolj neposrednim krmiljenjem in zadnjo osjo z Wattovim členom. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Po poti calibre

Tehnologij, ki zmanjšujejo emisije je ob prenovi kar nekaj, ena ključnih pa je izboljšana aerodinamika. Količnik zračnega upora je 0,26, kar je za 0,3 odstotne točke bolje kot prej. Kako so to dosegli?

"Opel ima dolgo zgodovino velikih dosežkov na področju aerodinamike. Imamo odlične inženirje. Pomislite na calibro, ki je bila najboljša v razredu vrsto let. Pri astri smo našli potencial. Dno je bolj ravno, boljši je pretok zraka. Sprednja zračna reža je aktivna in se odpira in zapira, tako bo eni strani avto učinkoviteje reže zrak med vožnjo, hkrati pa funkcija ostaja enaka – dovod zraka do motorja in hlajenje,« pravi Alt.