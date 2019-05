Foto: Land Rover

Land rover svoj vstopni model predstavlja kot novo vozilo, ki temelji na novi platformi, imenovani Premium Transverse Architecture. Gre za platformo, na kateri je zasnovan tudi novi evoque, kar “malemu” discoveryju prinaša enako tehniko. Tu imamo v mislih predvsem blago hibridni sklop, ki katerem je električni del z 48-voltnim omrežjem združen z dvolitrskim prisilno polnjenim motorjem na notranje zgorevanje.

Poleg tega mu nova platforma prinaša za 13 odstotkov večjo vzvojno trdnost, kar posledično pomeni manj hrupa in tresljajev v kabini.

Če so oblikovne spremembe zunanjosti komaj opazne in vključujejo predvsem nove sprednje in zadnje luči, nova platišča in še nekaj malenkosti, pa so novosti precej bolj očitne v notranjosti. Armaturna plošča je namreč oblikovana v slogu novejših hišnih modelov. Namesto klasičnih merilnikov je na voljo barvni zaslon, povsem prenovljena je tudi sredinska konzola, kjer namesto vrtljivega gumba samodejnega menjalnika zdaj opazimo bolj klasično prestavno ročico.

Foto: Land Rover

Pri tehniki velja omeniti sistem Ground View, ki pri terenski vožnji omogoča pogled pod vozilo, posodobljena pa je tudi povezljivost s sistemoma Android Auto un Apple CarPlay.

Prenovljeni discovery sport bo prispel v prodajne salone po Evropi že to poletje.