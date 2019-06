MOON zajema tudi gradnjo domačih električnih polnilnic za dom in celo sončnih elektrarn, pa tudi svetovanja o e-vozilih in polnjenju baterij ter pomoči pri financiranju. Foto: MMC RTV SLO

O možnih težavah, ki se pojavijo pri nakupu električnega avtomobila pri polnjenju na domačih vtičnicah, smo že pisali. Tega se zavedajo tudi prodajalci električnih avtomobilov.

Pri podjetju Porsche Slovenija, kjer si veliko obetajo od prihoda 100-odstotno električnega avtomobila nove generacije EV vozil ID. 3, v Sloveniji jih želijo prvo leto prodati nekaj manj kot 1000, so zato predstavili celovito ponudbo in svetovanje za kupce električnih avtomobilov v Sloveniji. Ne le tisti, ki kupujejo vozila zastopnika Porsche Slovenija (Audi, Škoda, Seat in Volkswagen), pač pa vseh znamk.

Nadomestili bodo izpad v poprodaji

Kot je za oddajo Avtomobilnost povedal generalni direktor Porsche Slovenija Danilo Ferjančič, prehod na električna vozila prinaša popolnoma nov način poslovanja koncerna Volkswagen. Električna vozila imajo manj vrtljivih delov, nekatere komponente se manj obrabljajo, zato bodo proizvajalci vozil čutili izpad v poprodaji, servisiranju in vzdrževanju vozil. Zato pri Volkswagnu razvijajo nove storitve in proizvode za voznike električnih vozil.

Volkswagen namerava že v prvem letu prodaje prodati 900 primerkov svojega novega električnega avtomobila ID.3. Proizvodnja modela ID.3 naj bi po načrtih stekla konec leta 2019, prva vozila pa naj bi bila dostavljena sredi leta 2020. Foto: Volkswagen

Ferjančič je s tem mislil tako na vgradnjo električnih polnilnic za dom in celo sončnih elektrarn kot tudi poenostavitev financiranja in svetovanja. Prehod iz avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje na popolnoma električno vozilo je namreč za povprečnega kupca avtomobila velik zalogaj.

Trg električnih vozil naj bi v prihodnjih letih v Sloveniji dosegal strmo rast. Po oceni Marka Škribe bo že leta 2025 na leto v Sloveniji prodanih 8.000 električnih avtomobilov. Foto: BoBo

Dieselgate pospešil elektrifikacijo

"Leta 2015 nas je vse skupaj, tudi stranke, prizadela afera 'Dieselgate'. Volkswagen ima nad vsem tem še vedno zelo velik zakaj. Afera je sprožila marsikaj v koncernu, tudi to, da razmišljamo, kako se znotraj koncerna pravilno obnašati. Razmišljati, kaj je prav in kaj ni prav," pravi Ferjančič in dodaja, da je sprožila tudi razmišljanja o tem, kam ta koncern sploh želi, kakšna bo prihodnost koncerna, in konec koncev, kakšna bo prihodnost okolja, v katerem deluje ta koncern. Pravi, da bi elektrifikacija v avtomobilsko industrijo prej ali slej prišla v ospredje, ampak morda ne tako hitro in tako radikalno, kot je to primer zdaj.

"Elektromobilnost se bo dogajala počasi in v korakih. Ampak, ko se bo dogajala, moramo biti mi na startnih položajih in to tudi bomo. Tako kot to nameravamo z MOONom. Gre za polnilne postaje, gre za sončne elektrarne, hranilnike električne energije. Vse to iz ene roke in to mora biti neka konkretna ponudba, s ceno v ozadju in obrazom v ozadju, z izvedeno storitvijo v ozadju, ki je 100-odstotno zanesljiva," o novi storitvi pravi Ferjančič.

Prihaja Moon ... ko je bencinska črpalka dodatna oprema avtomobila ...

Nevtralna blagovna znamka

V projekt so stopili skupaj s podjetjem Etrel, ki je eden izmed partnerjev. "Seveda, ker je to slovenski proizvajalec in zelo cenjen proizvajalec, tukaj gre seveda za neki partnerski odnos in tudi servis, ki ga imamo zelo blizu in se lahko odzovemo zelo hitro, če je to treba," dodaja sogovornik.

Ferjančič poudarja, da je nova blagovna znamka nevtralna. Zajema vse hišne blagovne znamke koncerna Volkswagen, želimo pa zajeti tudi vozila drugih znamk: "Mi smo v tem videli veliko priložnost. Na znamke se spoznamo. Vemo, kaj je močna znamka, saj smo kot podjetje Porsche Slovenija zastopniki petih zelo močnih znamk."

Prihaja prvi v vrsti novo obdobje volkswagnov

In leto 2019 bo prelomno za znamko Volkswagen na področju elektromobilnosti. Tudi v Sloveniji, čeprav imajo na trgu električnega malčka e-up in e-golfa, ki pa sta bolj izpeljanki že konkretnih modelov, ID.3 pa je popolnoma nov model avtomobila, ki je bil namensko razvit in izdelan kot EV vozilo. Direktor podjetja Volkswagen Slovenija Marko Škriba je pojasnil, zakaj so se pri znamki sploh prvič odločili za postopek rezervacij pred nakupom novega vozila.

Prehod na električna vozila od podjetij zahteva nove prilagoditve poslovnih strategij in poslovanja. Foto: Reuters

Strankam so omogočili, da že zdaj rezervirajo določena proizvodna mesta za popolnoma električni model ID.3. Oni bodo prvi, ki bodo ta avtomobil zapeljali na slovenske ceste. Rezervacije so opravljali v vseh evropskih državah. Skupni kontingent vozil je določen na 30 tisoč vozil. "8. maja smo začeli s postopkom. Torej s predavtorizacijo na kreditni kartici je bilo mogoče narediti rezervacijo. Stranka je dobila kodo rezervacije, s katero bo nato lahko dejansko naročilo za avtomobil izvedla v drugi polovici septembra," pravi Škriba in razkriva smele načrte v Sloveniji: "Električno vozilo, ki je bilo lani najbolje prodajano pri nas, je imelo številko preko 100 in smo si rekli, da če nam to uspe v enem kratkem obdobju rezervacij, potem je seveda to fantastično. Že zdaj smo prišli do številke 115 rezervacij."

Leta 2025 bo že zelo drugače

Pri Volkswagnu menijo, da tudi slovenski trg 100-odstotno električnih avtomobilov ni več miniaturen. Že lani je bilo novih popolnoma električnih avtomobilov pri nas več kot 550. Ta številka bo letos kmalu že dosežena. To pomeni, da lahko letos prodaja 100-odstotno električnih vozil že preseže številko 1.000. Škriba o tem pravi: "Naše mnenje je, da bo do leta 2025 v Sloveniji na leto prodanih že okoli 8.000 popolnoma električnih vozil. Naša želja je, da bi na leto prodali 900 električnih avtomobilov."

Škriba je pojasnil tudi to, česa si pri Volkswagnu želijo s storitvijo MOON. Storitev želijo razširiti na domove in na podjetja. Pravi, da je dodana vrednost v svetovanju in izvedbi celotne storitve. Sama stranka težko razmišlja o vsakem posameznem koraku, o sami napravi, o načinu inštalacije, o izbiri inštalaterja, konec koncev tudi o dokumentaciji o pridobivanju subvencije. "To storitev bomo izvedli v eni roki za našo stranko in tako olajšali ta prehod na lastništvo električnega avtomobila," pravi Škriba in dodaja: "V prihodnjem obdobju bodo stranke, naša ocena je 40-odstotkov, avtomobile polnile doma. Tako, kot prideš domov in napolniš mobilni telefon. Za 40 odstotkov avtomobilov pričakujemo polnjenje v podjetjih, na licu mesta, kjer si zaposlen. Preostalo pa na AC in na drugih priložnostnih polnilnih postajah. Zato so bistvene polnilne postaje, ki se bodo uporabljale doma."