Foto: MMC RTV SLO/VW

Litij-ionske baterije se namreč uvrščajo med najdražje avtomobilske komponente in vsebujejo drage in redke materiale, kakršna sta kobalt in mangan. Če se bodo izpolnile napovedi o milijonskih količinah električnih avtomobilov, bi reciklaža električnih baterij lahko postala cenejša od pridobivanja svežih materialov v rudnikih.

Poleg tega je pomembno, da se ogljični odtis prometa ne zmanjša le med samo uporabo avtomobila, ampak v vsem življenjskem ciklusu njegovih komponent, zato je pomembno ne le, da se baterije reciklirajo, ampak tudi kako se reciklirajo. Pri Volkswagnu se težave lotevajo dvostopenjsko.

Drugo življenje

Kljub temu, da baterije po več letih uporabe nimajo več dovolj kapacitete za uporabo v avtomobilu, je njihova kapaciteta še vedno zadostna za druge vrste uporabe, saj se v baterijo e-golfa lahko shrani dovolj energije za dnevna potrebe povprečnega gospodinjstva.

Foto: MMC RTV SLO/VW

Volkswagen zato baterije, ki so preveč izrabljene za uporabo v avtomobilih, vgrajuje v prenosne hitre polnilne naprave s kapaciteto do 360 kilovatnih ur, ki lahko električni avtomobil polnijo z močjo 100 kilovatov. Ko se naprava izprazni, se jo preprosto priklopi na električno omrežje in spet napolni. Pri Volkswagnu so napravo sicer zasnovali tako, da lahko sprejme baterije iz avtomobilov, ki bodo nastali na novi modularni platformi za električna vozila MEB.

Razgradnja in ponovna uporaba

Ko pa se bodo baterije popolnoma izrabile, bo do izraza prišel novi projekt, ki ga bodo izvajali v tovarni električnih komponent v Salzgitterju, kjer so predvideli tudi središče za razgradnjo povsem izrabljenih baterij.

S pomočjo posebnega drobilnika bodo zdrobili posamezne dele baterij, potem pa z njih odstranili tekoče elektrolite, da bo nastal "črni prah" z vsebnostjo dragih materialov, kot so kobalt, litij, mangan in nikelj, ki jih bodo končno ločili me seboj in uporabili v proizvodnji novih baterij.

Foto: MMC RTV SLO/VW

V začetku naj bi razgradili 1.200 ton baterij na leto, kar ustreza približno 3.000 avtomobilom. potem pa se bodo zmogljivosti povečevale. Dolgoročno pri Volkswagnu računajo, da bodo lahko ponovno uporabili približno 97 odstotkov komponent iz odsluženih električnih baterij.