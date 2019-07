Foto: MMC RTV SLO/Renault

Gre za popolnoma električno rekreacijo klasičnega renaulta 4 oziroma njegove kabrioletne različice plain air, s katero je Renault popestril poletje 1968. Odprta različica je bila sprva sicer namenjena vojaški rabi, a je na koncu postala priljubljen avtomobil za vožnjo na sredozemske plaže.

Zdaj se renault 4 plain air vrača s skrajšano medosno razdaljo in električnim pogonom, ki je enak kot tisti, ki poganja dvosedega malčka twizyja. To pomeni, da se pod lično košaro na zadku skriva baterija s kapaciteto 6,1 kilovatne ure, ki twizyju sicer zagotovi zagotovi do 100 kilometrov dosega, težki katrci pa verjetno malo manj.

Foto: MMC RTV SLO/Renault

Renault e-plain air se na zunaj sicer ne razlikuje od starodobne katrce plain air, z izjemo klasičnih merilnikov, ki so jih nadomešča digitalni sklop, in treh gumbov za vklop programov vožnje, ki nadomeščajo klasično prestavno ročico, ki je v avtomobilu ostala za okras.

Renault 4 e-plain air je le študija, kar pomeni, da serijskega avtomobila žal ne bomo mogli kupiti.