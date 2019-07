Foto: MMC RTV SLO/Jaguar Land Rover

Statistiki predvidevajo, da bo količina odpadne plastike do leta 2050 dosegla 12 milijonov ton. Odpadna plastika bi bila potencialno dober material za reciklažo, vendar pa je danes zaradi neustreznih materialov in postopkov predelave ne moremo popolnoma reciklirati, predvsem pa po trenutnih postopkih reciklirana plastika ni uporabna v zahtevnih aplikacijah, kakršne so avtomobilske.

Stanje se lahko kmalu spremeni, saj je BASF v okviru pilotnega projekta ChemCycling razvil postopek za predelavo plastike iz gospodinjskih odpadkov, ki bi jo sicer popolnoma zavrgli, kar pomeni, da bi končala na deponijah smetišč ali v zažigalnikih.

Foto: MMC RTV SLO/Jaguar Land Rover

Po novem postopku namreč odpadno plastiko s pomočjo termokemičnega procesa predelajo v "pirolizno olje", ki ga potem namesto fosilnih virov uporabijo v proizvodnji nove kakovostne plastike, ki je po kakovosti in lastnostih skoraj enaka "deviški" plastiki. Z dodatki jo lahko tudi obarvajo, zato je uporabno ne le za nevidne avtomobilske dele, ampak tudi za armaturne plošče in karoserijske dele avtomobilov.

Jaguar Land Rover in BASF reciklirano plastiko trenutno preizkušata na jaguarju I-pace, kjer so iz nje odlili plastično prevleko prednjega nosilca, s čimer bodo preverili, če ustreza enakim varnostnim in trdnostnim zahtevam kot izvirna plastika. Od preizkusov bo odvisna tudi odločitev, ali bodo tako izdelano plastiko tudi zares uporabili v proizvodnji avtomobilov.