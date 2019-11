Octavia v nasprotju z golfom prinaša večje oblikovalske spremembe zunanjosti. Foto: MMC RTV SLO/Škoda

Pri Škodi so večino informacij, razen uradnih fotografij, predstavili že pred časom. V nasprotju s koncernskim sorodnikom golfa poleg revolucionarne notranjosti z novo multimedijo in novim volanom, ob že znani praktičnosti in prostornosti kabine ter prtljažnika prinaša še novosti na področju zunanjega videza. Čehi pravijo, da četrta generacija družinske kombilimuzine ne bo več v senci večjega superba.

Novinka je s 4,69 metra v dolžino še daljša in tudi širša od svoje predhodnice. Kolesa merijo do 19 palcev, predvsem pa so se inženirji posvetili izboljšavam aerodinamike, ki imajo vpliv tako na manjšo porabo goriva kot na manjši izpust emisij. Nova, bolj emocialna, predvsem pa ostra oblika prinaša enega najboljših količnikov zračnega upora v avtomobilski industriji, ki je pri limuzini cx 0,24, pri karavanski izvedenki combi pa je cx 0,26.

Žarometi so po novem umeščeni nižje in svetijo v LED-tehnologiji, v ponudbi pa so tudi najnaprednejši žarometi, ki jih ponuja koncern, matrični LED-žarometi. Zadnje LED-luči so opremljene z dinamičnimi smerniki.

Večja, udobnejša, naprednejša

Napredek v kabini je otipljiv in viden zaradi uporabe boljših materialov in novih tehnologij. Pri Škodi pravijo, da je koncept notranjosti povsem nov, spet pa so posegli po preverjenem receptu – to so funkcionalne in domiselne rešitve. Potniki na zadnji klopi imajo še več prostora za kolena, prostornina prtljažnika karavanske combiizvedenke pa v osnovi meri 640 litrov, 40 litrov več kot pri limuzinski izvedenki.

Revolucionaren je volan, ki ima po novem le dva kraka, olepšali pa so ga s kromirano letvijo. Preoblikovane so bili tudi sredinska konzola, vratne obloge in armaturna plošča z digitalnimi zasloni, podobnimi tistim v novem golfu. Prvič v Škodi najdemo tudi projicirni sistem, ki pomembne informacije, kot so hitrost ali navigacijski napotki, preslikava neposredno na vetrobransko steklo v neposredno vidno polje voznika. Naprednost po novem izkazuje z do petimi USB-priključki najnovejšega tipa C, ki so se šele začeli uveljavljati v avtomobilih. Po želji je na voljo tudi 230-voltna električna vtičnica zadaj.

Ena od posebnosti octavie je nov volan z le dvema krakoma. Foto: MMC RTV SLO/Škoda

Nov način posredovanja informacij

Izboljšana je virtualna armaturna plošča. Zaslon ima diagonalo 10 palcev. Voznik lahko izbira med štirimi različnimi osnovnimi prikazi – osnovnim, klasičnim, prikazom za navigacijo in prikazom za asistenčne sisteme – med njimi pa preklaplja z gumbi na večfunkcijskem volanu. Z integrirano spodnjo vrstico na zaslonu sistema infotainment je mogoče upravljati klimatsko napravo. Z novim drsnikom na dotik pod zaslonom sistema infotainment je z enim prstom omogočeno upravljanje glasnosti, z dvema prstoma pa povečanje oziroma zmanjšanje povečave navigacijskega zemljevida.

Prvič so na voljo do hrbta zelo prijazni ergonomski sedeži, ki ne le ogrevajo, ampak tudi masirajo in hladno prezračujejo. Klimatska naprava je lahko triobmočna, za več udobja spredaj in zadaj.

Sistemi za večjo varnost

Octavia za vodilnimi v segmentu ne zaostaja niti na področju asistenčnih sistemov. Veliko sistemov se je v škodi znašlo prvič. Nova asistenca za ovire v primeru nevarnosti trčenja s pešcem, kolesarjem ali drugim vozilom z aktivnim ojačanjem navora volana vozniku pomaga, da v idealnem primeru z nadzorovanim izogibanjem prepreči trčenje. Opozorilo ob izstopanju vozniku pred odpiranjem vrat prikaže, če se od zadaj približuje drugo vozilo ali kolesar. Z zaznavanjem rok vozilo preverja, ali se voznik redno dotika volana ali morda zaradi kritičnega zdravstvenega stanja nima več nadzora nad vozilom. Če pride do takšne kritične situacije, lahko sistem emergency assist ustavi vozilo.

Tudi octavia je zapeljala v digitalno in elektrificirano dobo. Foto: MMC RTV SLO/Škoda

Tako kot golf, s katerim si deli arhitekturo, je dobila tehnologijo za upravljanje menjalnika DSG shift-by-wire. To pomeni, da se voznikova izbira vozne stopnje menjalniku prenese elektronsko, in ne mehansko.

Na področju vozne dinamike gre poudariti izbiro dveh podvozji: 15 milimetrov nižje športno podvozje in podvozje za slabše terene s 15 milimetrov večjim odmikom od tal. Po želji je na voljo dinamično uravnavanje podvozja (DCC).

Novi, čistejši motorji

Hkrati so predstavili limuzino in karavana. Foto: MMC RTV SLO/Škoda

Na izbiro bodo motorji TDI in TSI najnovejše generacije in tudi pogon na zemeljski plin (CNG), prvič v Škodini zgodovini bodo na izbiro tudi z motorji z blago hibridno tehnologijo, ki omogočajo 'jadranje' s popolnoma izključenim motorjem, regeneracija energije pri zaviranju in podpora motorju z električno funkcijo 'boost'. Škoda v octavio uvaja priključno hibridni pogon v dveh različno močnih izvedbah.

Še več o novi octavii boste izvedeli v eni od prihodnjih oddaj Avtomobilnost.