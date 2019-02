Foto: MMC RTV SLO/Škoda

Škoda kamiq sicer nadaljuje oblikovne smernice večjih križancev karoqa in kodiaqa, prav tako pa tudi kombilimuzine scala, vendar pa prihaja tudi z določenimi povsem lastnimi oblikovnimi poudarki, kakršni so razčlenjeni žarometi z led dnevnimi lučmi nad glavnimi žarometi. Zadaj seveda najdemo Škodin značilni podpis z lučmi v obliki črke C.

Mestni SUV

Kamiq, ki ga pri Škodi označujejo kot mestni SUV, je zasnovan na modularni platformi MQB in z dolžino 4,241 metra, širino 1,793 metra, višino 1,531 metra in medosno razdaljo 2,651 metra v potniški kabini zagotavlja razredno dovolj prostora za do pet potnikov. Pri Škodi poudarjajo predvsem 73 milimetrov prostora za kolena potnikov na zadnji klopi in prostornino prtljažnika, ki sega od 400 do 1.395 litrov, po zlaganju sovoznikovega naslonjala pa je mogoče peljati tudi predmete dolžine do 2,447 metra.

Foto: MMC RTV SLO/Škoda

Kamiq je tudi drugi model češke znamke, ki so mu namenili novo zasnovo notranjosti, ki so jo prvi namenili scali. Karakterna linija obdaja prosto stoječi za dotik občutljivi zaslon, ki je postavljen visoko v voznikovo vidno polje, pod njim pa je tudi prikladen naslon za voznikovo roko. Izstopa tudi virtualni kokpit, ki bo na voljo za doplačilo in bo imel enega največjih zaslonov v razredu z diagonalo 10,25 palca. Armaturna plošča na robovih z zračnikoma posega v prostor vrat in tako poveča vtis širine, tako kot obloge vrat pa je obdana z mehko penasto plastiko s kristalno strukturo površine, ki postaja značilnost Škodinih modelov.

Foto: MMC RTV SLO/Škoda

Okolju prijazni motorji

Vsi kamiqovi motorji so opremljeni z neposrednim vbrizgavanjem goriva v izgorevalne komore in turbinskimi polnilniki, sistemi za rekuperacijo zavorne energije in sistemi start/stop ter ustrezajo okoljskim merilom Euro6d. Turbobencinska trivaljnika 1,0 TSI sta na voljo z močmi 70 in 85 kilovatov, nad njima je štirivaljnik 1,5 TSI z močjo 110 kilovatov, turbodizelske motorje pa zastopa štirivaljnik 1,6 TDI z močjo 85 kilovatov. Omeniti velja še podvozje, ki je 367 milimetrov višje kot pri scali, na voljo pa je tudi v športni izvedbi, ki je 10 milimetrov nižja in omogoča tudi dve nastavitvi, tršo in mehkejšo, na voljo pa je tudi izčrpen seznam asistenčnih sistemov.