Foto: BoBo

Koncern FCA je namreč skupini Renault Group, v kateri so združeni Renault, Nissan in Mitsubishi, predlagal združitev v razmerju 50:50. Če bi jo pri skupini Renault sprejeli, bi s tem nastal največji avtomobilski gigant, ki ne bi proizvedel le omenjenih več kot 15 milijonov avtomobilov, pri proizvodnji katerih svojo vlogo igra tudi novomeški Revoz, ampak bi z združevanjem nastopa na ključnih trgih in pri razvoju ključnih tehnologij lahko zabeležil tudi letne prihranke okrog pet milijard evrov. Obe skupini sta sicer v petek imeli tržno vrednost 32,6 milijarde evrov. Iz koncerna FCA so tudi sporočili, da v zvezi z združevanjem ne načrtujejo nobenih zapiranj svojih tovarn.

Odgovor na nove izzive

Združevanje je odraz tako spremenjenih razmer na avtomobilskem trgu kot tudi dogajanj znotraj obeh skupin. Največji avtomobilski trgi namreč v zadnjem času opažajo padce prodaje, po drugi strani pa zakonodajalci na tovarne pritiskajo z vse bolj strogimi predpisi o čistosti izpušnih plinov in drugimi okoljskimi zahtevami, prav tako pa tudi z zahtevami po večjem naboru varnostnih sistemov. K temu svoje dodaja tudi razvoj električnih in avtonomnih vozil, kar pomeni, da so se v zadnjih letih poleg drugega precej povečali tudi stroški razvoja.

Po drugi strani se skupina FCA sooča s praznino po smrti dolgoletnega direktorja Sergia Marchionneja, njeni vodilni pa že nekaj časa iščejo partnerje, s katerimi bi si olajšali položaj. Njihovo ponudbo je med drugim sprejela tudi skupina PSA, pri kateri ni bilo odziva, več odziva pa je očitno pri skupini Renault, ki se sooča z oslabitvijo zavezništva z Nissanom po aretaciji nekdanjega Nissanovega šefa Carlosa Ghosna. Združitev s skupino FCA bi lahko Renaultu namreč pomagala tudi k utrditvi razmerij znotraj svoje skupine.