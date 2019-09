Foto: MMC RTV SLO/Smart

Pri Smartu pravijo, da je bil električni že prvi smart, študija iz leta 1972, za katero si je njen pobudnik in lastnih urarske skupine Swatch Nicolas Hayek zamisli urbanemu okolju prijazen električni pogon. A serijski električni smarti so na ceste zapeljali veliko pozneje, leta 2007, odkar je Smart električni pogon vedno ponudil kot možnost izbire. Zdaj pogonske izbire ni več, saj imajo vsi smarti električni pogon.

Elektromotor je v smartih EQ fortwo , EQ fortwo cabrio in EQ forfour, kot se imenujejo različice, enak kot v predhodniku, torej z največjo močjo 60 in stalno močjo 41 kilovatov ter navorom 160 njutonmetrov. Napaja se iz litij-ionske baterije s kapaciteto 17,6 kilovatne ure, ki zadostuje za doseg od 140 do 159 kilometrov, odvisno od različice, na 22-kilovatnem priključku pa se do 80-odstotne kapacitete napaja nekaj manj kot 40 minut, preko hišne polnilnice pa polnjenje traja dobre tri ure in pol.

Foto: MMC RTV SLO/Smart

S prehodom na električni pogon so vsem različicam smarta namenili tudi nekaj oblikovnih prilagoditev. Povečana sprednja maska je pomaknjena precej navzdol, bolj poudarjeno izstopajoči so tudi blatniki, žarometi pa lahko svetijo tudi v tehnologiji LED. V osveženi notranjosti je več odlagalnih površin, izboljšan pa je tudi informacijski vmesnik UX.