Foto: MMC RTV SLO/Porsche

Pri Porscheju pravijo tudi, da električna štirivratna športna limuzina predstavlja edinstven paket, ki ga zaznamujejo značilne zmogljivosti, povezljivost in celovita funkcionalnost za vsakdanje potrebe. Zanimivo je, da čeprav se pod pokrovom skrivajo elektromotorji, obe najmočnejši različici nosita "povsem bencinska" vzdevka turbo in turbo S. Pri Porscheju pravijo, da jima bodo še pred novim letom sledili tudi manj zmogljivi taycani, obljubljajo pa tudi karoserijsko različico taycan cross turismo.

Pogon bo v vsakem primeru štirikolesni, saj so taycanu namenili po en elektromotor na vsaki premi. V različici turbo S motorja razvijeta sistemsko moč 560, v turbu pa 500 kilovatov, kar taycanu turbo S zadostuje, da sto kilometrov doseže v 2,8 sekunde, šibkejši taycan turbo pa za enak podvig potrebuje 3,2 sekunde. Oba dosežeta omejeno največjo hitrost 260 kilometrov na uro, s polno baterijo, ki ima kapaciteto 93,4 kilovatne ure, pa prevozita 412 oziroma 450 kilometrov. Za učinkovitejši prenos moči z motorjev na tla skrbi dvostopenjski menjalnik, ki v prvi stopnji omogoči predvsem učinkovito speljevanje, druga prestava pa zagotovi energetsko učinkovitejšo vožnjo in rezerve moči.

Foto: MMC RTV SLO/Porsche

Pri Porscheju poudarjajo tudi, da je taycan prvi električni avtomobil, pri katerem pogonski sklop deluje z napetostjo 800 voltov (namesto do zdaj običajnih 400 voltov), kar pride do izraza predvsem na hitrih polnilnih postajah, kjer se lahko baterije v vsega petih minutah napolnijo za nadaljnjih sto kilometrov vožnje, do 80-odstotne kapacitete pa ga je mogoče napolniti v 22,5 minute. Mogoče je tudi domače polnjenje z močjo 11 kilovatov.

Foto: MMC RTV SLO/Porsche

Pri Porscheju so za taycana preuredili tudi notranjost, ki je povsem digitalizirana in omogoča upravljanje z dotikom ali glasovno, s preudarno razporeditvijo baterij pa so zagotovili dovolj prostora za potnike spredaj in zadaj ter razmeroma veliko prtljažnega prostora, ki je razdeljen na 81 litrov spredaj in 366 litrov zadaj.