Foto: MMC RTV SLO/Nissan

Takšen je bil tudi Nissan oziroma Datsun, kot se je imenoval do leta 1982, ki je konec leta 1969 predstavil model 240Z. Nissan sicer tedaj ni bil več popolni novinec na področju majhnih športnih avtomobilov, saj je za Japonce že od leta 1962 izdeloval trosedi roadster fairlady. Leta 1967 so mu odvzeli tretji sedež in 1,5-litrski motor nadomestili z 2-litrskim ter se z njim uspešno uveljavili tudi na dirkah v ZDA.

Tudi leta 1969 predstavljeni novinec se je na Japonskem, kjer so ga opremili z 2-litrskim štirivaljnim motorjem, imenoval fairlady Z, drugje po svetu, kjer ga je poganjal močnejši 2,4-litrski vrstni šestvaljnik, pa je kmalu postal poznan kot datsun 240Z in doživel je navdušen sprejem.

Foto: MMC RTV SLO/Nissan

Zmogljiva motor in tehnika

Pri Nissanu so štirivaljnemu motorju, ki je poganjal uspešno limuzino datsun 510, dodali dva valja in razvili 2,4-litrski šestvaljnik z dvema uplinjačema. Pri 6000 vrtljajih na minuto je razvil največjo moč 112 kilovatov ter 240Z v ZDA, kjer so bili okoljevarstveni predpisi že tedaj strožji, pognal do največje hitrosti 175 kilometrov na uro. V okoljsko tedaj še precej manj strogi Evropi je dosegel celo hitrost 200 kilometrov na uro.

Foto: MMC RTV SLO/Nissan

Še bolj zmogljiv je postal po letu 1974, ko se je z 2,6-litrskim motorjem preimenoval v 260Z, leta 1975 pa je kot 280Z dobil 2,8-litrski šestvaljnik.

Motorju je vsekakor dobro sledila tudi mehanika z MacPhersonovima vzmetnima nogama spredaj in Chapmanovima vzmetnima nogama zadaj ter volanom z zobato letvijo. Za učinkovito ustavljanje so skrbele kolutne zavore spredaj in bobnaste zadaj.

Foto: MMC RTV SLO/Nissan

Evropski videz in trpežnost

K uspehu so pripomogli tudi evropski videz in prostorna kabina s sedežno razporeditvijo 2+2, v kateri so lahko v njem udobno sedeli tudi ljudje visoke rasti. Z dvema zmagama na zahtevnem vzhodnoafriškem reliju se je ne nazadnje dokazal tudi kot zelo trpežen dirkalni avtomobil.