Popolnoma reciklirano tkanino so razvili v okviru projekta "afiler" (tkanje) z začetki v letu 2015, najprej pa je svoje mesto našla v določenih različicah prenovljenega električnega avtomobila renault zoe. Iz nje bodo namreč izdelani prevleke sedežev, obloge armaturne plošče, notranje obloge vrat in okvir prestavne ročice. V vsakem avtomobilu bodo porabili dobrih osem kvadratnih metrov tkanine.

Tkanina, ki jo izdelujejo iz iztrošenih avtomobilskih varnostnih pasov, tekstilnih krp, ki jih med proizvodnjo sedežev zavrže avtomobilska industrija, in poliestrskih vlaken iz odvrženih polietilenskih plastenk, ustreza merilo glede zaščite pred UV svetlobo, vzdržljivosti, čiščenja in udobja.

Zaradi kratkih oskrbovalnih poti za surovine in tradicionalne izdelave sukane preje brez kemične ali termične obdelave materialov, bo pripomogla kar k 60-odstotnemu zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida med proizvodnjo v primerjavi s tkanino, ki jo izdelajo s standardnim proizvodnim procesom, Renaultu pa bo tudi pomagala, da se do leta 2022 približa zmanjšanju okoljskega odtisa za 25 odstotkov v primerjavi z letom 2010.

Renault pri projektu ni naključno sodeloval s predilnico Les Filatures du Parc. To podjetje se namreč že petnajst let ukvarja z razvojem vlaken iz recikliranih materialov, ki trenutno obsegajo 60 odstotkov njegove proizvodnje. Prizadevajo si za povečanje na 100 odstotkov, podobne cilje pa imajo tudi pri proizvajalcu avtomobilskih sedežev Adient Fabrics.

Projekt so podprli tudi pri francoski agenciji za okolje in energijo Ademe, prav tako pa tudi v regiji Okcitanija, pri njem pa je z razvojem in vrednotenjem sodelovala tudi državna šola za tekstilne umetnosti in industrijo ENSAIT.