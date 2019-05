Foto: Miha Merljak / MMC RTV SLO

23.740 patentov, kot je njihovo natančno število, se nanaša na različna področja hibridnih in elektrificiranih avtomobilov, vključno z elektromotorji, nadzornimi enotami in nadzornimi enotami sistemov, proizvajalci pa jih lahko izkoristijo tako pri razvoju konvencionalnih hibridnih vozil kot tudi priključnih hibridov, baterijskih električnih avtomobilov in avtomobilov s pogonom na gorivne celice.

Pionir v razvoju hibridov

Toyota se uvršča med pionirje v razvoju hibridnih avtomobilov, zato nekateri njeni patenti segajo že več kot dve desetletji v preteklost, v čase prvega priusa, ki so ga predstavili leta 1997. Več kot 5.000 patentov so sicer objavili že leta 2015, zdaj pa jim dodajajo še 2.590 patentov v zvezi z elektromotorji, 2.020 patentov za nadzorne enote pogonskih sklopov, 7.550 patentov za sistemske nadzorne enote in 2.380 patentov za tehniko gorivnih celic.

Foto: Miha Merljak / MMC RTV SLO

Japonska znamka bo poleg prostega dostopa do patentov zainteresiranim podjetjem, ki bodo uporabljala njene baterije, motorje in nadzorne sisteme, ponudila tudi brezplačno tehnično podporo.