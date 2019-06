Foto: MMC RTV SLO/Iskratel

Polnilnica, ki so jo razvili in izdelali v Iskratelovem partnerskem podjetju Implera iz Slovenske Bistrice, je opremljena z dvema šuko vtičnicama, dvema priključkoma DC, AC priključkom type 2/mannekes in priključkom CCS za hitro polnjenje, ki lahko poteka z močjo do 65 kilovatov, kar je trenutno najhitrejša možnost polnjenja na javnih polnilnih postajah v Sloveniji. Polnilnica bo na voljo zaposlenim v Iskratelu in petdesetih podjetjih v Tehnološkem parku RC IKT Kranj, poleg njih pa jo bodo lahko svoje električne avtomobile polnili tudi zunanji uporabniki.

Podjetje Implera, ki je postavilo polnilnico, je v zadnjih dveh letih po vsej Sloveniji postavilo več kot 150 javnih polnilnih postaj, načrtuje pa tudi postavitev nadaljnjih petdeset. Poleg polnilnic je v ponudbi podjetja tudi sistem ELEVAT, ki omogoča preprosto uporabo vseh njihovih polnilnic, uporabnikom operacijskega sistema Android pa je na voljo tudi aplikacija MasterCharge, ki olajša iskanje in uporabo polnilnic.

Foto: MMC RTV SLO/Iskratel

Iskratelova polnilnica je sicer nekakšna napoved prihodnosti, ko bomo avtomobile lahko polnili z večjimi močmi. Petrol je namreč marca na Tržaški cesti v Ljubljani v okviru projekta Urban-e odprl mini vozlišče za polnjenje električnih vozil, ki za zdaj omogoča polnjenje z močjo 50 kilovatov, ker so polnilnice modularnega tipa, pa jih bo mogoče nadgraditi na 110 kilovatov, kar bo precej pospešilo polnjenje predvsem električnih avtomobilov z baterijami z večjo kapaciteto.