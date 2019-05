Foto: MMC RTV SLO/Zavarovalnica Triglav/Podatki z naprednega simulatorja vožnje so neprecenljiv vir za razvijalce tehnologij avtonomne vožnje, pomagal pa je tudi premagati strah in izuriti odzive Jakobu Koritniku, mlademu fantu, ki je bil prepričan, da ne bo nikoli vozil avtomobila.

Svoje vozniške sposobnosti lahko na preizkušnjo postavite na sodobnem simulatorju varne vožnje, s katerim se bo Zavarovalnica Triglav odpravila po slovenskih krajih v okviru Turneje mobilnosti. Turneja mobilnosti po Sloveniji se dogaja pod okriljem preventivne akcije Skupaj za prometno varnost.

Dobili boste iskren odgovor o vašem znanju

Z udeležbo in preizkusom znanja v sodobnem simulatorju boste dobili čisto iskren odgovor na vprašanje, kako varen voznik ste. A ne od prometnega policista, pač pa z vožnjo, kjer bi bili izpostavljeni nevarnim situacijam, a v varnem okolju na simulatorju vožnje. Torej tam, kjer vaši nezadostni vozniški odzivi ali nepravilne odločitve ne bi imeli resničnih posledic.

Simulator namreč omogoča številne scenarije vožnje (mestna vožnja, vožnja po podeželju in po avtocesti), vsak izmed njih pa vključuje nekaj potencialno nevarnih situacij. Kako se boste odrezali ob njih in druge parametre vožnje bomo strnili v skupen rezultat. Tako boste lahko preverili in ozavestili, kako se odzivate v prometu, kateri dejavniki pri vas najbolj vplivajo na zbrano in varno vožnjo, morebitne napake in slabše vozniške navade pa boste lahko lažje popravili in izboljšali.

Foto: BoBo/Na vožnjo na simulator vam to pomlad ne bo treba v Ljubljano. S Turnejo mobilnosti bo simulator potoval po različnih večjih slovenskih mestih.

Simulator je lahko dodaten trening

Izkušnje iz preteklosti kažejo, da starši radi pripeljejo svojega mladega voznika v Triglav Lab na varni simulator vožnje, saj vožnjo v simulatorju razumejo kot dodatno pripravo tako na vsakdanje kot nepredvidene situacije na cesti. Ker vsi ne morejo v Ljubljano na preizkus, mobilnostna turneja omogoča izpopolnjevanje blizu domačega kraja. Simulator bo namreč potoval po Sloveniji.

Foto: BoBo/Svoje vozniške sposobnosti lahko preizkusite tudi v digitalnem centru Triglav Lab na Dunajski cesti v Ljubljani.

Za volan simulatorja vožnje boste lahko poprijeli v naslednjih slovenskih krajih:

Celje: petek, 17. maj 2019, v nakupovalnem centru Tuš,

Kranj: petek, 24. maj 2019, v nakupovalnem centru Tuš,

Nova Gorica: petek, 31. maj 2019, v Mercator centru Nova Gorica Kromberk

Maribor: petek, 7. junij 2019, v Mercator centru Maribor Tabor

Murska Sobota: petek, 14. junij, v Mercator centru Murska Sobota

Novo mesto: petek, 21. junij, v Qlandiji.

Napredni simulator vožnje bo na voljo v delovnem času posameznega nakupovalnega centra. Za vožnjo na simulatorju se ni treba predhodno prijaviti, vožnja pa je brezplačna.