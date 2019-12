Foto: MMC RTV SLO/Euroncap

Tokrat so preskusili varnost zmogljivih električnih avtomobilov tesla model X, porsche taycan, ki sta osvojila pet zvezdic, poleg njiju pa so pet zvezdic osvojili še 'konvencionalni' modeli audi Q7, renault captur, subaru forester, škoda octavia, ford mondeo in ford kuga. Peugeot je pet zvezdic osvojil z dodatnim varnostnim paketom, sicer pa štiri, prenovljena VW sharan in seat alhambra sta osvojila štiri zvezdice, prav tako osveženi jeep renegade pa le tri.

Izstopal je predvsem tesla model X, ki je za asistenčne sisteme prejel 94 točk, enako število kot tesla model 3. Osvojil je tudi 98 točk za varnost odraslih potnikov. Tudi porsche taycan ni razočaral, kar je pomembno, saj gre za izrazito športni električni avtomobil.

Foto: MMC RTV SLO/Euroncap

V svojih kategorijah so se dobro odrezali tudi škoda octavia, renault captur, ford kuga in audi Q7, prav tako pa se je izkazal tudi peugeot 2008, ki si platformo deli z drugimi majhnimi avtomobili iz skupine PSA in v vseh različicah omogoča nakup varnostnega paketa, ki standardni video kameri za boljšo zaznavo dogajanja pred avtomobilom doda še radar. Subarui forester se je izkazal s splošno varnostjo, najbolj pa je izstopal na področju varnosti otrok.

Foto: MMC RTV SLO/Euroncap

Kljub temu, da gre za razmeroma stara modela, so ju pri skupini Volkswagen dovolj nadgradili, da sta razmeroma dobro kos trenutnim varnostnim pričakovanjem, enako pa velja tudi za prenovljeni ford mondeo, ki je osvojil še zvezdico več. Jeep renegade po drugi strani sisteme za zaviranje v sili ponuja le za doplačilo in je edini avtomobil, ki je letos osvojil manj kot štiri zvezdice.