Foto: MMC RTV SLO/Euroncap

Volkswagen golf, ki je že 45 let merilo za avtomobile spodnjega srednjega razreda, se je doslej vedno dobro izkazal na preskusih varnosti in to velja tudi za novo osmo generacijo, ki je pet zvezdic osvojila po zaslugi trdnosti karoserije in pestrega nabora varnostnih sistemov. Golf je tudi prvi avtomobil, ki izkorišča vmesnik za komunikacijo med avtomobili in prometno infrastrukturo V2X, s katero se vnaprej pripravi na nevarne situacije in bo kmalu obvezen del preizkusov Euroncap.

Vendar pa je njegov odličen rezultat nekoliko okrnilo to, da so se med bočnim trkom odprla voznikova vrata, kar bi lahko povzročilo tudi, da voznik med nesrečo pade iz avtomobila. Pri Volkswagnu so obljubili, da bodo zadevo preverili in popravili zapah vrat.

Agencija je preizkusila tudi prenovljeno trojico mestnih malčkov VW up!, seat mii in škodo citigo. Ti so ob prenovi izgubili sistem za zaviranje v sili AEB, ki je bil ob prvi predstavitvi modelov leta 2011 serijski, zato so izgubili dve zvezdici.

Ford puma se je po drugi strani izkazal zelo dobro in v vseh štirih kategorijah osvojil večino točk. S petimi zvezdicami na trg vstopa kot eden najvarnejših avtomobilov v nižjem cenovnem območju. Zelo dobro se je izkazal tudi Nissanov prenovljeni križanec juke, enako pa velja tudi za audi Q8, ki je ponovil uspeh audija Q7.

Na preizkusu so se pojavili tudi novinci iz Kitajske. Križanca MG ZS EV in MG HS, ki ju izdeluje konglomerat SAIC Motor, sta z dobrim rezultatom in impresivnim seznamom opreme povsem kos številnim evropskim, korejskim in japonskim tekmecem.

Slabše se je izkazal evropski električni novinec kitajskega zagonskega podjetja aiways U5. Futuristično oblikovani športni terenec je izgubil vse točke na preizkusu trka ob drog, zelo slabo pa so se izkazali tudi njegovi sistemi za varovanje pešcev in kolesarjev.