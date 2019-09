Jochen Hermann iz Mercedes-Benz je za oddajo Avtomobilnost dejal, da gorivne celice omogočajo dosedanji način rabe avta. Foto: Mercedes-Benz

"Ljudje imajo radi tehnologijo gorivnih celic. Ko pomislijo na gorivne celice, so vzporednice z današnjo uporabo avtomobila. Točenje vodika v vozilo je podobno točenju bencina ali dizla, kot to počnemo danes," je za Avtomobilnost povedal Jochen Hermann, direktor progama elektrotehnologij pri podjetju Mercedes-Benz

Gorivne celice prva izbira za komercialna vozila

Pri Daimlerju že več kot 20 let razvijajo tehnologijo gorivnih celic. V svojem portfoliju imajo tudi tovornjake in avtobuse. "Seveda so komercialna vozila nekoliko drugačna kot osebni avtomobila, vendar pa sem prepričan, da je v obeh primerih tehnologija gorivnih celic najbolj primerna za vožnjo na dolge poti. Ne znam si predstavljati velikih in težkih baterij v tovornjaku. Videli bomo, kaj bo prinesla prihodnost. Mi delamo na modularnem sistemu. To pomeni, da lahko aplikacije predstavimo najprej v tovornjakih, nato pa tudi v osebnih avtomobilih," pravi Mercedesov strokovnjak.

Kako deluje tehnologija?

Vozila na vodikov pogon delujejo brez povzročanja emisij, saj iz izpuha pride le vodna para. V takih vozilih ne prihaja do tradicionalnega izgorevanja, ampak delujejo po principu izmenjave elektronov. Med procesom reakcije vodik reagira s kisikom, nato gorivne celice pretvorijo nastalo energijo neposredno v električno energijo. Vozila na vodikov pogon z gorivnimi celicami, ki imajo v rezervoarjih štiri kilograme, imajo doseg več kot 400 kilometrov, kar je ogromna prednost pred električnimi avtomobili na baterijski pogon. V plinasti obliki je namreč vodik brez barve in vonja, je zelo lahek, ni strupen in je brez tveganja za ljudi ali okolje. Tudi izpuh izloča le vodno paro in topel zrak.

Gorivne celice prinašajo elektroizkušnjo podobno današnji rabi avtomobila. Foto: Mercedes-Benz

Vse boljši avtomobili

Mercedesovim inženirjem je od leta 2010 uspelo močno izboljšati svoj pogon na vodik. Moč je narasla za 30 odstotkov, sistem je za 30 odstotkov manjši, v gorivnih celicah pa je kar 90 odstotkov manj platine.

Večja uporaba vodika izboljšuje ogljični odtis transporta in hkrati podpira strukturne spremembe v avtomobilskem sektorju, so prepričani strokovnjaki. Ravno razvoj sestavnih delov, kot so vodikovi rezervoarji in gorivne celice, ponuja velike možnosti za ustvarjanje delovnih mest in dodane vrednosti.

Vodik, kot pogonsko sredstvo se po zapisanem zdi idealen. Kje je potem težava? Poskusi z vozili na vodik so bili v preteklosti manj uspešni, predvsem zaradi visokih stroškov razvoja. In to čeprav je njihov doseg lahko nekajkrat večji kot pri električnih avtomobilih, dolžina polnjenja pa je primerljiva z vozili s pogonom na klasične energente. Visoka ovira za zdaj je tudi polnilna infrastruktura, pa višja cena goriva in skromnejša ponudba avtomobilov na vodik.

Vozila na vodik razvijajo številni avtomobilski proizvajalci, od Daimlerja, Hyundaia, Nissana, Audija, Forda, Toyote, Honde, General Motorsa …