Tesla se je za svojo proizvodnjo avtomobilov dolgo zanašala na eno samo montažno tovarno s sedežem v Fremontu v Kaliforniji. Foto: Tesla

Kalifornijsko podjetje je dolgo odlašalo z odločitvijo, kje v Evropi bo gradilo svojo giga tovarno.

Realizacija je postala nujna ob začetku prodaje električnega tesla model 3 v Evropi, ki je že zarezal v tržni kolač predvsem premijskih proizvajalcev avtomobilov. In tudi množičnih proizvajalcev, kot je Volkswagen, ki je ravno pretekli teden predstavil novo konceptno električno vozilo iz družine ID, ali pa Forda, ki je v Los Angelesu predstavil električnega mustanga mach-E, ki bo na ceste zapeljal leta 2020.



Britanci brez tovarne tudi zaradi brexita

Za tovarno so se potegovali na Nizozemskem, v Franciji, Španiji, najbolj zagreti so bili Britanci, ki pa so brez Muskove odobritve ostali tudi zaradi Brexita. Na koncu je bila zmagovalka Nemčija. Sledili so številni komentarji, zelo pa je odmevala izjava šefa Volkswagna Herberta Diessa, ki je dejal, da je Nemčija celo boljša država za izdelavo Teslinih vozil kot domača Kalifornija.

Diess, ki z Muskom goji zelo prijateljski odnos, je dejal: "Tesla išče okolje in primerno infrastrukturo za gradnjo kakovostnih avtomobilov, kar je verjetno v Nemčiji veliko lažje kot na Zahodni obali ZDA."

Podjetje je tudi v Evropi letos zagnalo prodajo model 3, proizvedenega v njegovem najnovejšem obratu v bližini Šanghaja, ki so ga postavili v rekordnem času. Foto: Reuters

Tudi oblikovalski center

Musk je odločitev o tovarni v Nemčiji sporočil pred dobrim tednom dni. Izjavil je, da bodo v tovarni, ki jo bodo zgradili v bližini Berlina, izdelovali tako vozila kot baterije. V Berlinu bo inženirski in oblikovalski center. To bo šele druga tovarna Tesle izven ZDA, kjer stoji v Freemonut, v Kaliforniji. Poleg Berlina se je Tesla širila tudi na Kitajsko, v Šanghaj. V Berlinu bodo izdelovali povsem nov model tesla model Y, kasneje pa tudi najcenejši model 3.

Musk v nekem smislu kupuje zavarovanje pred tem, da bi ga tehnološko prehiteli. To bi lahko celo upravičilo veliko razliko v plačah delavcev: medtem ko povprečni delavec Teslove montaže v Kaliforniji zasluži 18 dolarjev na uro, najnižje plačani nemški avtomobilski delavec dobi okoli 27 evrov na uro, kar pomeni skoraj 30 dolarjev.. Foto: EPA

Izbira je logična

Nemški mediji pišejo, da je izbira lokacije logična. Berlin ni znan kot avtomobilsko mesto, vendar ima živahno tehnološko okolje, hkrati pa je Tesla še bolj kot avtomobilsko, tehnološko podjetje. V Berlinu naj bi bilo kar 16 odstotkov vseh zagonskih podjetij v Nemčiji. Berlin prinaša kar nekaj simbolike. Glavno mesto v Nemčiji je bilo prvo nemško mesto Forda, ki je začel leta 1926 tam sestavljati slavni model T, ne da bi se bal konkurence nemških proizvajalcev avtomobilov, ki so se počasneje lotili množične proizvodnje.

Čeprav BMW izdeluje motocikle v Berlinu, in ima Daimler proizvodne kapacitete v mestu in zunaj njega, VW pa ima oblikovalsko središče v Potsdamu, je večina nemške proizvodnje, inženiringa in oblikovanja, v povsem drugih delih države. Foto: Tesla Owners Club Italia

Nemčija je tudi največji trg električnih vozil v Evropi in z vidika Muska predstavlja največji potencial za prodajo električnih vozil v prihodnje. Nemčija je najbolj naseljena država, Nemci so zaljubljeni v avtomobile in skrbijo za okolje, kar po pisanju nemških medijev dokazuje tudi uspeh stranke Zelenih na nedavnih volitvah.

Kar zadeva število tehnoloških delavcev, jih ima Berlin na 100.000 prebivalcev več kot katera koli druga nemška zvezna država, razen Hamburga. Foto: Ford

So prevagale nemške subvencije?

Pomembno je tudi, da je Nemčija država, kjer so spodbude ob nakupu električnega avtomobila med največjimi v Evropi, in sicer 6.000 evrov (v Sloveniji je subvencija še večja, 7.500 evrov). Tako naj bi bilo vse do leta 2025. Nekateri bi lahko Muskovo potezo razumeli kot drzen pohod Tesle v deželo svojih največjih konkurentov (Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen). Volkswagen je predstavil celostno strategijo elektrifikacije, s katero se bodo postavili po robu predvsem Muskovemu največjemu upu, tesli model 3.

Z ramo ob rami s konkurenti

Septembra je VW predstavil ID3, prvi avtomobil na svoji novi platformi, namenjen povsem električnim avtomobilom. Berlin bo preplavljen z električnimi golfi, ki so del podjetja WeShare, ki se ukvarja s car-sharingom. E-golf je že danes močan tekmec Tesli v Nemčiji, kjer se dobro prodaja tudi BMW i3, ki pa ga bo bavarski proizvajalec upokojil in zamenjal s povsem novimi produkti.

Musk je dejal, da je zaradi brexita Veliko Britanijo izložil kot potencialno državo, v kateri bi izdeloval avtomobile, Francijo pa bremeni omejujoče delovno pravo, kar bi predstavljalo težavo pri zaposlitvi skoraj 10.000 ljudi. Foto: Reuters

Musk želi biti blizu konkurenci, sodelovati z istimi dobavitelji in biti sposoben pridobivati zvezde med inženirji in oblikovalci. Tesla naj bi lopate za novo tovarno v Nemčiji zakopala že prihodnje leto. V prvi fazi naj bi delo dobilo med 3.000 in 3.500 ljudi, v končni pa med 7.000 in 8.000 ljudi.

Vlada v Brandenburgu, ena od petih zveznih držav v nekdanjem komunističnem vzhodu Nemčije, je močno lobirala za prihod tovarne Tesla. Za zeleno luč naj bi ponudila vsaj 100 milijonov evrov pomoči.