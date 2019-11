Foto: PGD Sečovlje

Za škodo na avtomobilih običajno ni kriva le voda, ki že sama po sebi naredi veliko škode, ampak tudi mulj in druga umazanija, ki v notranjost avtomobila prodreta skupaj z njo. Strokovnjaki zato svetujejo, naj lastniki poplavljenih avtomobilov teh ne poskušajo vžgati, ampak naj v vsakem primeru počakajo na vlečno službo, ki jih bo odpeljala do servisne delavnice. Tam ga bodo natančno pregledali in preprečili še nadaljnjo škodo, v skrajnem primeru pa ga bodo tudi v celoti razstavili.

Temeljito sušenje in čiščenje

Predvsem je treba vse dele zalitega avtomobila temeljito presušiti in očistiti, saj se obloga dna in sedeži temeljito prepojijo z vodo in umazanijo v njej, v primeru morske obale pa tudi soli, ta pa prodre tudi za obloge vrat in drugih delov v notranjosti. Določene dele je gotovo treba tudi zamenjati.

Avtopedia: Kam s poplavljenimi avtomobili?

Umazanija v notranjosti sicer ne vpliva neposredno na delovanje avtomobila, vsekakor pa lahko na to vpliva voda na električnih sklopih in napeljavi, ki jih bo pred zagonom avtomobila najverjetneje treba v celoti zamenjati. Tudi akumulator je lahko uničen ali pa v njem nastaja kratek stik, zato bo treba kupiti novega. Če je bilo zalitje še bolj korenito, bo treba razstaviti tudi motor in ga temeljito očistiti ter zamenjati motorno olje in hladilno tekočino, ki sta se premešala s slano umazano vodo, enako pa velja tudi za gorivo v posodi.

V skrajnem primeru odpis

Žal so vsi postopki pri popravilu poplavljenega avtomobila tudi precej dragi. Če gre za novi avtomobil, ki je bil zavarovan z ustreznim kaskom, bo te seveda krila zavarovalnica, če pa gre za starejši avtomobil, ki poleg tega ni zavarovan, je dobro premisliti tudi o odpisu, saj bi stroški popravila lahko krepko presegli njegovo vrednost.