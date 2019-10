Danes ni nič nenavadnega, da lahko pri posamezni avtomobilski znamki izbiramo med 30 in več modeli. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

"Ko smo pred 15 leti stopili v avtomobilski salon, smo lahko izbirali med tremi različnimi modeli avtomobila. Danes ni redkost, da je številka modelov posamezne znamke že dvomestna," pravi avtor Avtomobilnosti Andrej Brglez, ki bralce MMC nagovarja, naj sodelujejo v novi anketi, v kateri vas sprašujemo: Ali bi danes izbrali limuzino, karavana, enoprostorca ali SUV?

Tudi po več kot 30 modelov ene znamke

Slovenski kupec lahko danes izbira že med več kot 300 različnimi modeli, nekatere znamke, predvsem premijske, skupaj s paleto športnih modelov ponujajo že več kot 30 različnih modelov. Če smo v preteklosti lahko izbirali na primer ford focusa z različnimi dizelskimi ali bencinskimi motorji, je danes focus na voljo v klasični izvedbi, kot športni model, proterenska različica ...

Enoprostorci so največja žrtev SUV-vozil. Foto: M. Kr.

Kovanje dobička

Zakaj se je to zgodilo? Zaradi skokovitega tehnološkega napredka in pojava modularnih arhitektur lahko na enem proizvodnem traku hkrati izdelujejo različno velika vozila različnih karoserijskih oblik, celo različnih znamk. To je močno pocenilo proizvodnjo in jo poenostavilo, kar, kot ugotavlja Brglez, avtomobilski industriji že dvajset let stalno prinaša vrtoglave zaslužke.

Tudi SUV-modele delimo na kupejevske izvedenke, križance, pojavljajo se nove oblike. Vse to je privedlo do tega, da nekatere karoserijske različice, kot so še pred desetletjem nezamenljivi enoprostorci in tudi karavani, izginjajo iz prodajnih salonov.

MMC-jevci vozijo karavane

Pred kratkim smo med bralci MMC-ja naredili anketo in vas vprašali, katero karoserijsko izvedenko avtomobila si lastite. V anketi vas je sodelovalo skoraj tisoč, največ, 30 odstotkov, vas je odgovorilo, da vozite karavana, 27 odstotkov SUV-ja, 18 odstotkov kombilimuzino, 14 odstotkov limuzino, 10 odstotkov pa vas je odgovorilo, da imate doma vozilo druge karoserijske oblike.

Na trg prihajajo nove in nove karoserijske različice. Zadnji trend so križanci s kupejevsko streho in zadkom. Foto: BMW

SUV-vozilom le začasno pohaja sapa

V začetku leta se je že zdelo, da SUV-vozilom in križancem pohaja sapa. Prodaja se je ustavila, a kot kaže, le začasno, saj imajo proizvajalci vozil velike težave zaradi prodaje SUV-vozil, ki so težja in povzročajo več izpustov CO2 v ozračje. Zato proizvajalci vozil vsi po vrsti zamujajo z doseganjem emisijskega cilja, ki ga je postavil EU. SUV-vozila so v zadnjem času tudi na tapeti okoljevarstvenikov, kar se je videlo na zadnjem avtomobilskem salonu v Frankfurtu, ko se je na ulicah zbralo na tisoče protestnikov, ki so zahtevali od proizvajalcev avtomobilov, da zmanjšajo izpuste CO2. Protestniki na berlinskih ulicah so zahtevali, da mestne oblasti prepovedo vožnjo s SUV-vozili v mestih. Voznik športnega terenskega vozila je prav pred avtomobilskim salonom v Frankfurtu iz neznanega razloga zapeljal na pločnik in ubil štiri ljudi. Nemški Automobilwoche je po protestih med domačimi potrošniki že naredil raziskavo, kako je tragična nesreča vplivala na prodajo SUV-vozil v Nemčiji. Ugotovili so, da med potrošniki ni imela nikakršnega učinka.

Analitiki ugotavljajo, da je padec prodaje v razredu srednje velikih športnih terenskih vozil zgolj začasen, saj napovedujejo, da se bo prodaja letos povečala na 337.000 in leta 2021 presegla 400.000 vozil.