20.000 ljudi se je zabavalo na športno-zabavni prireditvi tek barv. Foto: Klemen Štular

Najbolj pisano druženje ob koncu šolskega leta je znova pritegnilo rekordno število udeležencev. Letos se je po ljubljanskih ulicah in zelenicah zapodilo 12.000 tekačev, ki so vstopnice za tek, pri katerem je vsaj tako zabavno kot poskakovanje s prijatelji obmetavanje s pisanimi barvami, razgrabili že pred meseci. Ob tem so se lahko na Kardeljevi ploščadi pomerili tudi v številnih spretnostnih, športnih in nagradnih igrah ter uživali ob nastopih vročih svetovnih didžejev.

Teklo je 12.000 mladih. Foto: Klemen Štular

Glasbeni program so odprli domačini: Mobo, valovec Tim Urbanya in Kosta Radman, sledili so nastopi tujih sil. Najprej je nastopil Martin Jensen, ki osvaja z unikatno mešanico tropical housa in poskočnejše elektronike za velike arene. Sledil je nastop MATTN, ene najbolj vročih didžejk na sceni, pa nastop Felixa De Laeta aka Lost Frequencies, ki v zadnjih letih kraljuje na radiih z uspešnicami, kot so Are You With Me, Reality, Crazy, Melody in Like I Love You. Za naslednji odmerek evforije je poskrbel Arminov izraelski varovanec Vini Vici.

Vrhunec večera je bil, ko je na oder stopil Steve Aoki. Občinstvo ga je nosilo na rokah in se odlično odzivalo na seznam predvajanja, v veliki meri stkan iz njegovih lastnih uspešnic in remiksov, obiskovalce pa je dokončno spravil v delirij s svojim obrednim metanjem smetanovih tort v glave največjih oboževalcev.

Steve Aoki je predstavljal vrhunec večera. Foto: Klemen Štular