Oliver Dragojević (1947-2018) je v 71. letu starosti umrl 29. julija lani za posledicami raka na pljučih. Foto: BoBo

Koncertna turneja se začenja danes v Dvorani Tabor v Mariboru, kasneje pa bodo koncerti med drugim na Hrvaškem, v ZDA, Avstraliji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini ter Nemčiji. Obiskala bo tudi več slovenskih krajev.

Oliverjeve in dalmatinske pesmi bodo prepevali njegovi najbližji prijatelji, Danijela Martinović, Doris Dragović, Luka Basi, Davor Radolfi, Goran Karan, Tedi Spalato, Zorica Kondža, Petar Dragojević, Klapa Bonaca in skupina Dupini.

Lani je bila koncertna turneja razprodana.

"Družina Oliverja Dragojevića je želela, da bi se lahko njegovi oboževalci poslovili od njega in njegovih večnih melodij na način, kot bi to želel Oliver. Ravno v ta namen je bila lani organizirana turneja, ki pa je dokazala, da ima Oliver oboževalce po vsem svetu, ki si želijo, da bi njegove pesmi živele še naprej. Tako je turneja dobila izjemne razsežnosti, kar je samo še en pokazatelj več, da je bil Oliver eno izmed največjih in najbolj priljubljenih imen v glasbi in da njegove melodije še vedno živijo tudi na drugih kontinentih," so sporočili organizatorji.

Oliver je kariero začel leta 1963 kot pevec in klaviaturist splitske skupine Batali, prvi večji uspeh pa je doživel na Splitskem festivalu leta 1974, ko je prejel prvo nagrado občinstva s skladbo Ča će mi Copacabana. Med njegove največje uspešnice se uvrščajo Galeb i ja, Skalinada, Oprosti mi, pape, Vjeruj u ljubav, Cesarice, Nadalina in Karoca.