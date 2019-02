Glasbenik se je zadnja leta posvečal predvsem sodelovanju s skupino Queen. Foto: Reuters

"Najprej bi se vam rad iskreno zahvalil za vse potrpljenje in to, da verjamete vame," je zapisal. "Zaradi vas sem vztrajal tudi takrat, ko se nisem počutil pogumno. Zelo rad ustvarjam glasbo in koncertiram, a zdi se mi, da sem se velikokrat moral odpovedati svoji umetniški viziji, saj so moji nadrejeni odločitve sprejemali na podlagi denarja in ne umetnosti."

Nadaljeval je, da v zadnjem času prihaja iz temnega obdobja, v katerem se je veliko spraševal o svoji umetniškosti, kar je močno vplivalo tudi na njegovo duševno zdravje. Spraševal se je, ali je vse skupaj sploh vredno tega, da toliko časa vlaga v delo, hkrati pa tako trpi zasebno življenje. "Moja samopodoba je bila grozna, bil sem osamljen in postajal depresiven."

Dodal je, da mu je koncertiranje z zasedbo Queen močno pomagalo in mu je prineslo ogromno pozitivne energije.

"Z malo profesionalne pomoči in podpore kolegov, prijateljev ter družine sem se uspel izkopati iz teme," je poudaril. "Odločil sem se, da se bom svojega naslednjega albuma lotil samostojno, zato da name ne bo vplivalo čisto nič drugega kot zgolj strast za glasbo. Kontaktiral sem nekatere tekstopisce in umetnike, ki sem jih spoznal v zadnjih letih ter začel sodelovati z njimi."

S Queeni bo letos nastopil tudi na podelitvi oskarjev. Foto: EPA

Zamenjal tudi menedžerja in založbo

Ko je začel ustvarjati novo glasbo, je ugotovil, da je edini način, na katerega lahko projekt izpelje tako, kot si je zamislil, da popolnoma zamenja tudi celotno ekipo. "Zato sem zamenjal menedžerja in podpisal pogodbo z novo založbo. Nov začetek!"

Ob tem je naznanil še novo skladbo z naslovom Feel Something, ki kot prvi uradni singel na neki način predstavlja prihajajočo ploščo. "Ta album govori o meni, kako se poskušam izkopati iz slabega obdobja. Življenje samske osebe je lahko zelo zabavno, sčasoma pa postane prazno. Mnoge karierne frustracije so vodile v to, da sem izgubil ogromno osebnih povezav, zato sem se počutil otopelo. Želel sem si ljubezni, a hkrati sem vedel, da nanjo nisem pripravljen - ravno to je navdihnilo tudi ustvarjanje, saj nisem potreboval čutiti ljubezni, ampak zgolj nekaj."

Izpoved je zaključil z besedami, da bodo te skladbe upodobile njegovo potovanje do sreče in osebne moči, hkrati pa tudi iskanje intimnosti. "Komaj čakam, da lahko slišite več!"

Lambert je zaslovel po sodelovanju v ameriški oddaji za iskanje talentov, zadnji samostojni studijski album pa je izdal leta 2015. V zadnjem času je ogromno časa preživel ob koncertiranju in sodelovanju z zasedbo Queen.