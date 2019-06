Osemkratna nominiranka za grammyje je lani predstavila novo pesem, ki jo je naslovila Head Above Water, navdih zanjo pa je našla v težavnem boju z lymsko boreliozo. Foto: EPA

Glasbenica Avril Lavigne, ki jo je med glasbene zvezdnike ponesel že njen debitantski album Let Go, ki ga je izdala leta 2002, ko ji je bilo komaj 17 let, se vrača na sceno. 34-letnica je napovedala, da se bo jeseni odpravila na turnejo, ki jo je poimenovala Head Above Water. Prvi koncert bo imela 11. oktobra v Filadelfiji.

Njena turneja bo imela tudi dobrodelno noto ‒ od vsake prodane vstopnice bo dolar romal v roke fundaciji, ki nudi pomoč ljudem, ki se borijo z lymsko boreliozo. Glasbenica se s to boleznijo bori tudi sama.

Lymska borelioza prekinila njeno kariero

Njen boj z lymsko boreliozo se je sicer začel leta 2014. Glasbenica je pojasnila, da se je več mesecev počutila grozno, zdravnikom pa ni uspelo ugotoviti, kaj se dogaja z njenim telesom. "Nisem mogla dihati, nisem mogla govoriti, nisem se mogla premikati. Mislila sem, da bom umrla," je po pisanju CNN-a povedala Avril, ki je zaradi bolezni pet mesecev preživela v postelji. Leta 2015 so ji končno postavili diagnozo, bolezen pa je močno vplivala na nadaljevanje njene kariere.

Za nekaj let se je glasbenemu ustvarjanju popolnoma odpovedala, lani je po petih letih izdala pesem, ki jo je naslovila Head Above Water. Takrat je povedala, da si bolj kot kar koli drugega želi, da bi lahko znova koncertirala in nastopala.