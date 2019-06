V svoji bogati glasbeni karieri je Lionel Richie izdal deset studijskih albumov in za svoje delo prejel številne glasbene nagrade. Foto: Reuters

Ameriški pevec, tekstopisec in producent Lionel Richie je danes dopolnil 70 let. Zaslovel je v 70. letih kot avtor romantičnih balad, najprej kot član zasedbe Commodores, kjer je igral saksofon, klaviature in pel, zatem pa se je leta 1982 podal na samostojno glasbeno pot. Prepoznaven je po skladbah Say You, Say Me, Easy, Just Can't Say Goodbye in Don't Wanna Lose You.

Lionel Brockman Richie Jr. se je leta 1949 v Alabami rodil v glasbeno družino. V svoji več kot pol stoletja trajajoči glasbeni karieri je združil različne sloge, zlasti funk, soul, rhythm and blues in country. Z debitantsko ploščo, poimenovano Lionel Richie, je ustvaril uspešnice Truly, You Are in My Love, za prvo je prejel tudi grammyja. Uspeh, tudi komercialni, je podvojil z naslednjo ploščo Can't Slow Down, ki je osvojila grammyja za album leta. Zatem je izdal še osem studijskih izdelkov, zadnjega z naslovom Tuskegee leta 2012.

Za skladbo Say You, Say Me, ki je odzvanjala v filmu Bele noči Taylorja Hackforda, je dobil oskarja in zlati globus za izvirno pesem. Znan je tudi po soavtorstvu dobrodelne pesmi za Afriko We Are the World, ki jo je leta 1985 napisal z Michaelom Jacksonom.