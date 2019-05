Backstreet Boys z novo priredbo stare skladbe - jim je uspelo?

I Want It That Way je svoj čas zasedala konice glasbenih lestvic

Los Angeles - MMC RTV SLO

Backstreet Boys - ameriški lomilci dekliških src, ki so zasloveli v 90. letih prejšnjega stoletja. Foto: Reuters

V čast albumu Millennium, ki ga je fantovska skupina Backstreet Boys izdala pred 20 leti, je zasedba ponovno izdala priljubljeno skladbo I Want It That Way, ki še danes navdušuje oboževalce po vsem svetu.