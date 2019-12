Peterica v postavi 41-letne Nicole Scherzinger, 38-letne Ashley Roberts, 37-letne Kimberly Wyatt, 45-letne Carmit Bachar in 37-letne Jessice Sutte je s svojo prosojno, tesno oprijeto usnjeno garderobo nemudoma sprožila val pritožb na britansko cenzorsko telo.

Skupno se je na ITV vsulo 419 pritožb, navajajo podatki britanskega telesa za regulacijo medijev Ofcom. Gledalcem se je zdelo, da so razkrivajoče oprave presegle mejo dobrega okusa in dostojnosti, še posebej za otroke, ki so spremljali priljubljeno oddajo, ki se predvaja v najbolj gledanem terminu.

"Oprave, ki so jih #pussycatdolls nosile na #XFactorCelebrity so popolnoma neprimerne za družinsko oddajo ob 20.15. To niso dobre vzornice za dekleta. Ni se ti treba sleči, da si uspešen," je tvitnila ena vznemirjena gledalka.

Spet druga se je z njo strinjala: "To je bil popolnoma sramoten cirkus Pussycat Dolls, in to pred očmi otrok! Njihove nepotrebno razkrivajoče in popolnoma neprimerne "oprave" ter sadomazohistični plesni gibi bi bili primerni kvečjemu za pornokanal!"

"Gnusen in šovinističen nastop"

In tretja: "Nastop je bil gnusen in šovinističen. Kdor koli je menil, da so te oprave dobra ideja, bi moral biti odpuščen. 20.15 je. Otroci so pokonci. Nobene potrebe ni, da gledamo pol slečene ženske, kadar koli, kaj šele v družinski oddaji ob tem času."

V Veliki Britaniji so bolj kočljive vsebine, ki vključujejo prizore nasilja in seksa, dovoljene po 21. uri.

Kljub plazu kritik pa se je našlo tudi kar nekaj takih, ki so nastop branili, češ da Pussycat Dolls niso storile ničesar narobe in da bi morali starši vedeti, kaj pričakovati od njih glede na njihove nastope v preteklosti.

"Pussycat Dolls so odrasle ženske, ki lahko nosijo, kar koli želijo. Dober zgled za vaše otroke pa je morda tudi to, da ne sramotite žensk samo zato, ker ne skrivajo svoje seksualnosti," je menil eden od strpnejših uporabnikov Twitterja.