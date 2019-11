Bryan Adams se še ne misli ustaviti, na leto ima okoli sto nastopov. Foto: AP

Pevec, tekstopisec, kitarist in producent s pravim imenom Bryan Guy Adams velja za enega najbolje prodajanih kanadskih glasbenikov vseh časov. Rodil se je britansko-kanadskim priseljencem v Kingstonu v kanadski provinci Ontario, prvo pogodbo z založbo pa je leta 1978 podpisal za dolar. "Pogodbe morajo imeti vrednost, ki velja naprej in nazaj, da so zakonite. Ker mi niso želeli dati denarja, je bil dolar minimalni znesek, da je bila pogodba pravno zavezujoča," je leta 2015 povedal za revijo Rolling Stone.

Album Reckless, ki mu je prinesel svetovno slavo, je bil po pisanju omenjene revije prvi album kanadskega umetnika, ki je v domači državi dosegel milijon prodanih izvodov, poleg tega je bil dva tedna številka ena na ameriški Billboardovi lestvici, šest pesmi pa se je uvrstilo med 15 najboljših singlov. Na njem so uspešnice, kot so Run to You, Heaven, Summer of 69 in It's Only Love v duetu s Tino Turner. Prav te je leta 2014 obudil pred slovenskimi poslušalci v Stožicah, kjer se je ustavil v sklopu turneje ob 30. obletnici albuma.

Svojo največjo uspešnico, (Everything I Do) I Do It For You, nastalo za film Robin Hood: Princ tatov iz leta 1991, je ustvaril v manj kot uri. Za to je moral "tekmovati" z Annie Lennox, Kate Bush in Petrom Cetero. A je skladatelj glasbe za film Michael Kamen presodil, da Adams s svojim glasom premore dovolj robatosti, da bo balada prepričljiva in romantična, ne da bi postala pocukrana, navaja Rolling Stone.

V Ljubljani bil leta 2014 in 2018

Letno še vedno izvede več kot 100 koncertov. Trenutno je na turneji Shine A Light, na kateri predstavlja istoimenski studijski album, 14. po vrsti. Začel jo je maja v Severni Ameriki, prvi koncert v Evropi pa ima napovedan v petek v Celovcu. V Ljubljani je nazadnje koncertiral novembra lani v sklopu turneje The Ultimate Tour.

Adams se posveča tudi fotografiji, filantropiji in aktivizmu. Napravil je portrete vplivnih ameriških žensk, britanskih pevk, med njimi Amy Winehouse, s katero je tudi prijateljeval. Njegove podobe rockovskih zveznikov in manekenk redno objavljajo modne revije, kot so Vogue, Interview in Zoo. Predstavil jih je tudi na številnih razstavah, poleg tega je s fotografskimi knjigami zbiral sredstva za različne namene, denimo za vojne ranjence in za raziskave o raku dojk.