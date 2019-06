Madonna je najnovejši album Madame X izdala sredi junija. Foto: Reuters

"Čas je, da se zbudimo," v opisu videa izpostavlja popikona. "Nasilje, storjeno s strelnim orožjem, neprimerno bolj prizadene otroke, najstnike in marginalizirane v naši družbi. Počastite žrtve in zahtevajte NADZOR NAD OROŽJEM." "Zbudite se, vztrajajte pri vzpostavitvi zakonodaje glede orožja, ki bo imela smisel. Od tega so odvisna nedolžna življenja," še piše v opisu vida, ki že razburja.

V videospotu je nato mogoče videti prizore nasilja, streljanja, krvi, trupel, pa tudi dejanske, televizijske posnetke protestov, na katerih ljudje pozivajo k omejitvi dostopa do orožja.

60-letna Madonna, ki z najnovejšim albumom Madame X šokira in preseneča že vse od predstavitve prvega singla na finalu letošnje Evrovizije v Tel Avivu (spomnimo, na oder je "pretihotapila" izraelsko in palestinsko zastavo na hrbtih dveh plesalcev), je po premieri videa dejala, da je bil ta načrtno zasnovan, da šokira.

"Šele ko vidiš realnost, vso njeno brutalnost, si zaželiš, da bi se iz tega vsega zbudil," je dejala v pogovoru za People. "To se res dogaja. Tako je videti ta realnost. Vam to vzbuja slabe občutke? Dobro. Ker potem boste mogoče kaj storili!"