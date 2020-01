Časopis Time jo je imenoval za estradno umetnico leta 2019. Foto: EPA

Melissa Jefferson, znana pod umetniškim imenom Lizzo, je po uspešnih singlih Good As Hell, Truth Hurts in Boys, lani izdala skladbo Juice in z njo razširila svoj krog oboževalcev po vsem svetu. Razgiban pop, ki spominja na osemdeseta, je zvezdnico zavihtel na vrh glasbenih lestvic.

Lizzo se kljub relativno svežemu prodoru na vrh lestvic že dolgo ukvarja z glasbo, saj je že sodelovala z znanimi imeni, kot je Prince. V sklopu letošnjih nagrad grammy, ki jih bodo podelili 26. januarja, je prejela kar osem nominacij, tudi za glavne štiri kategorije: najboljši posnetek leta, najboljši album leta, najboljša pesem leta in najboljši novi umetnik.

31-letnica je trenutno ena najbolj priljubljenih ameriških pevk, ki je morda bolj kot zaradi svoje glasbe postala slavna zato, ker brez dlake na jeziku pove, kar misli, in obleče, kar želi.

Na odru smo je vajeni v drznih, izzivalnih oblačilih, ki pa jih obleče tudi na popolnoma običajen dan. Na eni izmed decembrskih košarkarskih tekem je nosila na prvi pogled običajno srajčno obleko, a je med plesnim zasukom pokazala še kaj (pre)več kot samo izrezan zadnji del. Po tekmi se je na spletu razširila prava "debelofobija". Kljub številnim negativnim kritikam je pevka na račun svoje samozavesti prejela veliko pozitivnih komentarjev.

Na podelitvi letošnjih ameriških glasbenih nagrad je presenetila na popolnoma drugače. K svoji oranžni obleki je dodala najmanjšo torbico na svetu. Pod fotografijo, ki jo je objavila na Instagramu, je zapisala, da je majhna bela torbica ravno prav velika, da vanjo spravi vse, za kar se ji j***.

Dovolj ima!

Čeprav slovi po tem, da se požvižga na vse negativne komentarje in kritike, ki so večinoma povezani z njeno telesno težo, ji je tokrat prekipelo. Pevka je tvitnila, da do nadaljnjega zapušča družbeno omrežje Twitter. Čeprav svoje odločitve ni podrobneje pojasnila, so številni krivdo pripisovali neprimernim šalam, v katerih so Lizzo primerjali z bombo.