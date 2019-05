Paula Abdul in njene akrobacije med nastopom. Foto: Reuters

Raper je bil tako nesporno prvo ime podelitve Billboardovih glasbenih nagrad, ki je potekala v sredo v Las Vegasu. Prejel je kar 12 nagrad, tudi najpomembnejšo za glasbenika leta. V tej kategoriji je premagal Cardi B, Ariano Grande, Posta Malona in Travisa Scotta.

V zahvalnem govoru se je poklonil svoji materi za "neskončen trud", ki ga je vložila v njegovo vzgojo in kariero. "Ne glede na to, da se dolgo nisem mogel odločiti, kaj želim početi v življenju, si mi vedno stala ob strani. In poglej me zdaj!" je dejal.

1, 2, 3 ... 12 nagrad za Draka! Foto: Reuters

Med zmagovalci večera so tudi Ariana Grande, ki je postala najboljša izvajalka leta, korejska popsenzacija BTS, ki so postali najboljši duet ali skupina, ter Luke Combs, ki se lahko pohvali z nagrado za najboljšega kantriizvajalca. Tako kot Drake je kar 12 nagrad pobrala tudi Cardi B, največ po zaslugi uspešnice Girls Like You. Ed Sheeran je dobil nagrado za najboljšo koncertno turnejo, Imagine Dragons pa so postali najboljši rokerji.

Za glasbeno popestritev je z bolj ali manj posrečenimi nastopi poskrbela cela četica glasbenih zvezdnikov, od Taylor Swift in Mariah Carey do Paule Abdul, Madonne in Jonas Brothers. Mariah Carey je prejela tudi nagrado za glasbeno ikono, ki jo je komentirala z besedami: "Da sem ikona? Res se nimam za ikono. Z glasbo sem se začela ukvarjati iz nuje po preživetju."

Galerijo s prireditve si oglejte spodaj.