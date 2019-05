Pevec je novico delil na svojem profilu na Instagramu, na katerem mu sledi približno 29 milijonov ljudi.

Sheeranov prejšnji album Divide je dosegel izreden uspeh, prodanih je bilo več kot 15,8 milijona izvodov po vsem svetu.

Prvi singel s prihajajočega albuma, I Don't Care, ki je bil posnet skupaj s še eno mlado zvezdo popglasbe, Justinom Bieberjem, trenutno kraljuje na glasbenih lestvicah Združenega kraljestva. Z Bieberjem je Sheeran sodeloval že pri uspešnici Love Yourself.

Priljubljeni pevec še ni izdal vseh imen glasbenikov, ki so sodelovali pri nastanku albuma, za zdaj je potrdil le, da sta med njimi tudi ameriška raperja Chance the Rapper in PnB Rock.

V sporočilu na Instagramu je Sheeran zapisal še, da je pred podpisom prelomne pogodbe s producentsko hišo leta 2011 samostojno izdal kratek album sodelovanj, imenovan No. 5 Collaborations Project, med lansko turnejo pa se je nato odločil, da bo znova ustvaril podoben album.

Ed Sheeran & Justin Bieber - I Dont Care [Official Video]