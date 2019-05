Kristalni mikrofon je kljub zapletom pripadel Nizozemcu Duncanu Laurenceu, ki je s skladbo Arcade prepričljivo zmagal. Foto: Eurovision.tv

Že pred začetkom evrovizijskega finala je v javnost pricurljala informacija, da je EBU (Evropska radiodifuzna zveza) glasove beloruske žirije razveljavila, saj so člani kršili pravila, ki med drugim določajo, da člani žirije pred koncem finala ne smejo govoriti o tem, kako so glasovali. Člani so namreč še pred finalom razkrili, kako so glasovali v polfinalu.

EBU ima v takšnih primerih tudi "varnostne mehanizme" ‒ tokrat so v sodelovanju z nemško družbo, ki je specializirana za televoting digame, uporabili poseben sistem preračunavanja glasov. Za podlago preračuna so uporabili glasove drugih držav s "podobno zgodovino glasovanja", kar je odobrila tudi revizijska hiša Ernst & Young, ki nadzira glasovanje.

Zala Kralj in Gašper Šantl sta po revidiranih glasovih osvojila 15. mesto. Foto: Reuters

Kriva je človeška napaka

A zgodilo se je, kar se v takšnih primerih rado zgodi: človeška napaka. "EBU potrjuje, da smo v standardnem postopku revizije odkrili, da je bil zaradi človeške napake uporabljen napačen zbir glasov," so zapisali pri EBU-ju in poudarili, da napaka ni imela nobenega vpliva na točke, ki jih je 41 sodelujočih prejelo v televotingu. "Končni zmagovalec in najvišje štiri uvrščene pesmi ostajajo nespremenjene," so še dejali.

So pa spremembe pri nekaterih drugih državah, ki so se bodisi uvrstile malo višje ali nižje, tudi pri Sloveniji, ki sta jo zastopala Zala Kralj in Gašper Šantl s skladbo Sebi. Namesto na 13. mesto, kar je izenačena najboljša slovenska uvrstitev na Evroviziji, odkar imamo sistem "predtekmovanja", sta se uvrstila dve mesti nižje, na 15. mesto.

Pred Slovenijo sta se "vrinila" Malta in Ciper

Po popravljenih podatkih sta dobila enako število točk (105), a sta ju za las prehiteli predstavnici Malte (v soboto 95 točk, zdaj 107) in Cipra (naprej 101 točka, zdaj 109). Poleg tega so še nekatere druge spremembe ‒ Severna Makedonija je za eno mesto napredovala, Azerbajdžan za eno padel, podobno "menjavo" sta naredili tudi Švedska in Norveška tik pod vrhom ter Nemčija in Belorusija na repu lestvice -, a bistvenih presenečenj ni.

Kljub temu so pri EBU-ju podatke javno objavili "v znak spoštovanja do izvajalcev in članic EBU-ja".

Končni vrstni red je bil v soboto takšen. Foto: MMC RTV SLO

Popravljen končni vrstni red je tako takšen:

1. Nizozemska (498 točk)

2. Italija (472 točk)

3. Rusija (370 točk)

4. Švica (364 točk)

5. Švedska (334 točk)

6. Norveška (331 točk)

7. Severna Makedonija (305 točk)

8. Azerbajdžan (302 točk)

9. Avstralija (284 točk)

10. Islandija (232 točk)

11. Češka (157 točk)

12. Danska (120 točk)

13. Ciper (109 točk)

14. Malta (107 točk)

15. Slovenija (105 točk)

16. Francija (105 točk)

17. Albanija (90 točk)

18. Srbija (89 točk)

19. San Marino (77 točk)

20. Estonija (76 točk)

21. Grčija (74 točk)

22. Španija (54 točk)

23. Izrael (35 točk)

24. Belorusija (31 točk)

25. Nemčija (24 točk)

26. Združeno kraljestvo (11 točk)