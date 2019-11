Foto: EPA

Kot slogan tekmovanja so izbrali geslo Open up! (Odpri se!), s katerim si želijo organizatorji izpostaviti povezavo med ljudmi in kulturno raznolikost.

Organizatorji Evrovizije 2020, ki jo bo gostilo mesto Rotterdam, so se pogovarjali z več kot 100 Nizozemci o tem, kako jih najbolje predstavljati na največjem glasbenem dogodku v živo. Pri tem se je vedno znova ponavljal pojem odprtosti, piše na uradni spletni strani tekmovanja.

"Odpri se! je predvsem vabilo, da se odpremo drug drugemu, glasbi in različnim kulturam. Želeli smo prenesti tudi sporočilo, ki ustreza duhu našega časa. Živimo v časih naraščajoče polarizacije. Živimo v časih, ko svoboda ni več tako samoumevna kot nekoč. Ljudje so zaskrbljeni nad svojo svobodo, da bi bili takšni, kot želijo biti, da bi izražali svoje misli. Zdi se nam pomembno, da povabimo ljudi, da se odprejo. Odprimo se medsebojnim pogledom, medsebojnim mnenjem, nadaljujmo dialog drug z drugim," je pojasnil izvršni producent tekmovanja Sietse Bakker.

Izvršni producent tekmovanja pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) Jon Ola Sand pa je povedal: "Odpri se! je odličen slogan za tekmovanje za pesem Evrovizije, ko praznuje svojo 65. izvedbo. Leta 1956 je tekmovanje lahko spremljalo le sedem držav, odtlej pa smo se odprli vsej Evropi, Avstraliji in zdaj, preko streaminga, še vsemu svetu. Vrednote Evrovizije so univerzalnost in vključenost ter naša tradicija, da skozi glasbo proslavljamo raznolikost. Zdaj lahko dodamo novo - odprtost."

12., 14. in 16. maj

Rotterdam bo tekmovanje gostil, potem ko je na letošnjem tekmovanju v Tel Avivu zmagal nizozemski pevec Duncan Laurence s pesmijo Arcade. Polfinala v dvorani Ahoy bosta 12. in 14. maja, finale pa 16. maja 2020.

V polfinalih bo tekmovalo 35 držav, deset najboljših iz vsakega pa se bo nato v finalu pridružilo "velikim petim" - Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji - ter gostiteljici Nizozemski, ki se v finale uvrstijo neposredno.

Le še nekaj dni za prijavo!

RTV Slovenija bo izbor za slovenskega predstavnika na Eurosongu, Ema 2020, izvedla februarja. Izvajalci se nanj lahko prijavijo še do 19. novembra do polnoči.

Tokratna novost bo, da se bosta izbranim izvajalcem pridružila dva, ki bosta izbrana preko spletnega izbora EMA FREŠ, ki na naši spletni strani poteka od 4. novembra.