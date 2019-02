Dora se je po osmih letih vrnila v Opatijo, kjer se je leta 1993 tudi začela. In to v velikem slogu – Hrvaška radiotelevizija je v športni dvorani Marina Cvetkovića organizirala tridnevni glasbeni praznik Glasbeni dnevi HRT-ja, katerih krona je bil prav izbor evrovizijskega predstavnika - Dora 2019.

Izbor so organizirali prvič po letu 2010, povezovali so ga Iva Šulentić, Jelena Lešić in Mirko Fodor.

Doro 2019 je odprla lanska evrovizijska predstavnica Franka, zapela je pesem Crazy. Med nastopajočimi je bila tudi Vanna, ki je svojo domovino predstavljala na največjem glasbenem tekmovanju leta 2001 s pesmijo Strings of My Heart.

18-letni pevec je s pesmijo, katere avtor je nekdanji hrvaški evrovizijski predstavnik Jacques Houdek, premagal naslednje tekmovalce: Bojan Jambrošić in Danijela Pintarić – Vrijeme predaje, Jelena Bosančić – Tell me, Kim Verson – Nisam to što žele, Jure Brkljača – Ne postojim kad nisi tu, Beta Sudar – Don't give up, Lea Mijatović – Tebi pripadam, GelatoSisters – Back to that swing, Luka Nižetić – Brutalero, Elis Lovrić – All I really want, Domenica – Indigo, Ema Gagro – Redemption, Lidija Bačić Lille – Tek je počelo, Lorena – Tower of Babylon, Bernarda – I believe in true love, Manntra – In The shadows.

O zmagovalcu sta odločala žirija in občinstvo v razmerju (50-50). Oboji so največ glasov namenili Roku, ki je tako kot slovenska evrovizijska predstavnika Zala Kralj & Gašper Šantl stavil na opravo bele barve, videz pa je dopolnil z angelskimi krili.

Hrvaška bo nastopila v drugem polfinalu Evrovizije 2019, ki bo 16. maja.