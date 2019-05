Madonna podpira miroljubno pot za rešitev izraelsko-palestinskega spora. Foto: EPA

Glasbena ikona bo kot posebna gostja nastopila med sobotnim finalom Evrovizije, ki se s prvim predizborom začenja danes zvečer. Zapela bo dve pesmi – eno izmed svojih svetovno znanih uspešnic, premierno pa naj bi predstavila tudi novi singel z njenega prihajajočega albuma Madame X, ki bo izšel junija. Ta naj bi bil predmet razprave zaradi politične note, ki jo nosi nova pesem.

PRED NASTOPOM MORA PODPISATI POGODBO Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je opozorila, da nikoli niso potrdili Madonninega nastopa v Izraelu. Vodja tekmovanja Jon Ola Sand je dejal: "Smo v precej nenavadnem položaju. Imamo umetnika, ki želi nastopiti na Evroviziji in ki bi ga tudi mi radi videli na odru. A pred nastopom mora Madonna podpisati pogodbo. Če je ne bo, ne more na oder," je bil jasen.

A Madonna je pred odhodom v Izrael zatrdila, da "podpira vse človekove pravice". "Nikoli ne bom nehala nastopati samo zato, da bi se uklonila političnemu prepričanju kogar koli. Nikoli ne bom nehala opozarjati na kršitve človekovih pravic, pa naj se dogajajo kjer koli po svetu. Srce me boli vedno, ko slišim, da je na Bližnjem vzhodu ugasnilo novo nedolžno življenje. Nasilje se pogosto odvija zato, da služi političnim ciljem ljudi, ki imajo koristi od tega dolgotrajnega spora. Upam in molim, da bomo kmalu našli pot iz grozljivega kroga uničevanja in da bomo našli novo pot k miru," je dodala.

Med nastopom v Tel Avivu leta 2012. Foto: EPA

Pogosta gostja v Izraelu

Njen nastop naj bi stal milijon ameriških dolarjev, račun pa naj bi poravnal multimilijarder Sylvan Adams, izraelska javna radiotelevizija Kan ima namreč omejen proračun in tega nikakor ne bi mogla pokriti. Adams vidi v Evroviziji odlično priložnost za promocijo Izraela na mednarodnem prizorišču. Lani je Adams tudi pripeljal kolesarsko Dirko po Italiji v Izrael, ki se je prvič v zgodovini začela zunaj Evrope – poleg uvodne vožnje sta bili tam na sporedu še dve etapi.

Madonna je v Izraelu nastopila že trikrat – leta 1993, 2009 in 2012. Je goreča pripadnica kabale, posebne veje judovske vere, zaradi tega pa je že večkrat ujezila judovske verske dostojanstvenike. Ti namreč menijo, da pevka zlorablja njihova verska prepričanja in spoznanja. Večina Judov je prepričanih, da so lahko verniki kabale le moški, starejši od 40 let, ki se lahko uprejo željam po materialnih dobrinah.

Madonna je tudi ustanoviteljica sklada Ray of Light, ki podpira tudi več palestinskih projektov.