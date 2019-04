Netta Barzilai, ki je Izraelu lani pripela zmago na največjem glasbenem tekmovanju s pesmijo Toy, je v ponedeljek za tuje medije povedala, da pozivi k bojkotu tekmovanje oddaljujejo od njegovega osnovnega namena, ki je na istem odru združiti pripadnike različnih prepričanj in ras. Dodala je, da bi morali tisti, ki ne podpirajo izpeljave letošnjega tekmovanja v Izraelu, odstopiti od svojih prepričanj.

Po Nettinih besedah je pomembno, da predstavniki različnih držav stojijo na istem odru ne glede na religijo, etnično pripadnost ali barvo kože. Foto: Reuters

IZRAEL: Netta - Toy

Na vprašanje, ali bi nastopila za Palestince, je Netta odgovorila: "Nisem bila povabljena. A če bi moj nastop pripomogel k reševanju težav, bi to storila." Se je pa pevka vzdržala komentarjev o aktualnih volitvah v Izraelu, po katerih je že peti zaporedni mandat na čelu vlade osvojil vodja desne stranke Benjamin Netanjahu. "Ko bom razkrila, kakšno je moje politično prepričanje, bom razdvajala srca, namesto da bi jih združevala," je še dejala.

Konec januarja je skupina umetnikov, med katerimi sta Roger Waters in Peter Gabriel, pozivala k bojkotu tekmovanja oziroma njegovi selitvi v drugo državo. V pismu, ki ga je objavil britanski BBC, so zapisali, da bi morala Evrovizija potekati v sozvočju vključevanja in proslavljanja različnosti, česar pa Izrael z okupacijo na Zahodnem bregu in na Golanski planoti ne izkazuje. "Ne moremo prezreti izraelskega sistematičnega kršenja človekovih pravic Palestincev," so še navedli.

Nasprotujoče si odzive je sprožila tudi napoved, da naj bi na finalu tekmovanja 18. maja nastopila Madonna. Številni so zvezdnico pozvali, naj se nastopu iz že navedenih razlogov odpove.