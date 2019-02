Maruv je povedala, da si ni želela, da bi njena zmaga postala stvar političnih obračunavanj. Foto: AP

Maruv, ki je v soboto Ukrajince prepričala s pesmijo Siren Song, ne bo smela nastopiti na izboru za pesem Evrovizije v Izraelu. Pevka se je po pisanju BBC-ja kmalu po izboru namreč sprla z javno radiotelevizijo, ki bdi nad ukrajinskim izborom, jabolko spora pa je bila Rusija. Od Maruv so namreč zahtevali, da v 24 urah po zmagi podpiše pogodbo, s katero bi se zavezala, da začasno ne bo nastopala v Rusiji.

Zapletlo se je v ponedeljek, ko je Maruv, s pravim imenom Anna Korsun, radioteleviziji zagotovila, da bo odpovedala prihajajočo turnejo po Rusiji, vendar pogodbe ni hotela podpisati, ker je vsebovala še druge prepovedi, ki jih je Maruv označila za cenzuro.

MARUV – Siren song. Фінал. Національний відбір на Євробачення-2019

"Nisem politična vaba"

"Sem ukrajinska državljanka, plačujem davke in iskreno ljubim Ukrajino. Vendar svoje udeležbe na Evroviziji nisem pripravljena spremeniti v promocijo naše politike. Sem glasbenica in ne politična vaba," je Maruv po sporu, ki jo je stal poti v Izrael, zapisala na Facebooku in dodala: "Iz srca se zahvaljujem in cenim vsakega, ki je verjel in glasoval zame."

Na zaplet se je odzvala tudi javna ukrajinska radiotelevizija UA:PBC in pojasnila, da ima "predstavnik Ukrajine zavezo, da postane kulturni ambasador države, ki na Evroviziji ne predstavlja zgolj naše glasbe, ampak zastopa tudi mnenja ukrajinske družbe v svetu. Na pogajanjih UA:PBC in Maruv nista našla skupnega stališča glede poslanstva Ukrajine na mednarodnem tekmovanju pesmi".

Minister: Na Evrovizijo le patrioti, ki se zavedajo svoje odgovornosti

Pri UA:PBC-ju so dodali še, da Evrovizijska pravila zahtevajo, da mora javna radiotelevizija poskrbeti za "nepolitični značaj tekmovanja", z izbiro Maruv pa so tvegali še dodatno "razdelitev ukrajinske družbe".

Odločitev javne radiotelevizije, da na Evrovizijo ne pošlje Maruv, so podprli številni politiki, med njimi tudi minister za kulturo, ki je povedal, da bi morali biti na Evroviziji dovoljeno peti le "patriotom, ki se zavedajo svoje odgovornosti."

UA:PBC sicer že išče novega predstavnika Ukrajine, ki bo maja odletel v Izrael.