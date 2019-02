Po sporu ukrajinske javne radiotelevizije z Maruv sta sodelovanje na letošnji Evroviziji zavrnili še Freedoom Jazz in Kazka. Foto: Reuters

Ukrajinska javna radiotelevizija UA:PBC išče zamenjavo za pevko Maruv, ki bi morala maja na Evroviziji nastopiti s pesmijo Siren Song. Čeprav je na sobotnem izboru Vidbir 2019 prepričala tako občinstvo kot žirijo, se je UA:PBC odločil, da je v Izrael ne pošlje, ker ni hotela podpisati posebne pogodbe.

Radiotelevizija se je iskanja novega predstavnika lotila takoj, ko je bilo znano, da na Evrovizijo ne odhaja 27-letnica. A do zdaj njihovo iskanje ni obrodilo sadov, povabilo za nastop v Izraelu sta namreč zavrnili tudi drugouvrščena skupina Freedoom Jazz in skupina Kazka, ki sta pojasnili, da ne želita "poglabljati nesoglasij". Skupina Kazka je prek družbenih omrežij sporočila, da bi bila počaščena, če bi na Evroviziji lahko zastopala Ukrajino, vendar ne potrebujejo zmage za vsako ceno. "Naše poslanstvo je združevati ljudi z glasbo, ne pa poglabljati razdora."

Potem ko sta vabilo radiotelevizije UA:PBC za nastop na Evroviziji zavrnili obe skupini, se je UA:PBC odločil, da sreče ne bo poskušal še s četrtouvrščenimi Brunettes Shoot Blondes. "Zdi se mi, da na to krizo nimamo pravega odgovora," je dogajanje komentirala Oleksandra Koltsova, članica uprave UA: PBC.

Od favoritov do države, ki je morda v Izraelu sploh ne bo

Mnogi umik Maruv obžalujejo, med njimi je tudi poznavalec Evrovizije Paul Jordan, ki je za BBC povedal: "Vse skupaj je prava zmešnjava. Ukrajina se je v nekaj dneh iz favorita spremenila v državo, ki se na odru morda sploh ne bo pojavila. Zdi se mi, da je imela Maruv dobre možnosti, da bi Ukrajini pridobila veliko točk."

Nekateri so pričakovali, da se bo v ukrajinski izbor vmešala Evropska radiodifuzna zveza (EBU), vendar se to ne bo zgodilo. Ob zapletu so namreč pojasnili: "Vsaka sodelujoča članica je v skladu s pravili, ki jih je določila Evropska zveza za radiodifuzijo, odgovorna za izbiro svojega predstavnika na Evroviziji. UA: PBC se trenutno še dogovarja, kdo jih bo zastopal na letošnjem tekmovanju." Ukrajina ima sicer še nekaj časa, po pravilih EBU-ja morajo države svoje predstavnike izbrati najkasneje do 10. marca.

