Zala in Gašper pravita, da je bila Evrovizija neprecenljiva izkušnja. Foto: BoBo/Borut Živulović

"V resnici se vse razpuhti v istem trenutku, ko razglasijo zmagovalca. A tisti trenutek, ko se predstaviš in množica zabuči – noro. Vzdušje je bilo noro, še zdaj imam v glavi tisto množico, ki je po mojem primerljiva z gladiatorskimi igrami," je v Odmevih povedal Gašper.

"Še zdaj, če si predstavljam, koliko ljudi je dejansko spremljalo najin nastop, mi je malo grozno, ampak v bistvu se tega na odru niti ne čuti tako, tam si kot v mehurčku," ga je dopolnila Zala.

"Najbolj od vsega pa se mi je vtisnilo v spomin, ko se je končal cel šov in sva šla z Gašperjem malo naokoli, pa je bilo vse prazno, po tleh je ležalo vse razbito, smeti, rože na tleh, nekdo je celo vrata iz stene iztrgal. Kar malo grozljivo je bilo."

Njun favorit bil Italijan

Slovenska predstavnika imata same lepe besede o svojih tekmecih ‒ Gašper meni, da je bil program odličen in da se je lahko prav vsak poslušalec našel v vsaj delčku repertoarja, če že ne v celem. "Noro je, da sva imela priložnost spoznati vse te glasbenike, moj favorit pa ostaja italijanski Soldi," je še dodal.

Z njim se strinja tudi Zala. "Že od samega začetka je bil najin favorit Italija, ko pa sva še spoznala ljudi, pa sploh. V spomin se nama je vtisnila tudi Poljska, ki je nastopila pred nama v polfinalu, pa islandska in, seveda, Nizozemska."

Dvojec se zaveda, da sta bila njun nastop in retorika deležna kar nekaj polemik, a se zdi, da se s tem ne obremenjujeta kaj dosti. "Res je, prisotnih je bilo kar nekaj čustev, a ko pogledam za nazaj, je bila to neprecenljiva izkušnja in je ne bi vzela nazaj," je še sklenila Zala.

Naša predstavnika sta komentirala tudi nastop kraljice popa, Madonne, do katere sta bila zelo prizanesljiva. "Meni se je zdel zelo dobro izdelan nastop, čisto vsak vidik je bil dodelan v nulo, jaz to res spoštujem. Najlažje je kritizirati, ampak če lahko kdo naredi bolje od nje, mu nihče ne brani."