Na njem so izbrali ekstravagantno zasedbo Hatari s skladbo s prevedenim naslovom Sovraštvo bo zmagalo, med prebiranjem točk žirije med finalom Pesmi Evrovizije, ki ga je gostil Izrael, pa so v t. i. green roomu mahali z zastavicami Palestine.

Poteza islandskih predstavnikov, ki je zdaj udarila po denarnici. Foto: Televizija Slovenija

S tem so po mnenju European Broadcasting Uniona (EBU) kršili evrovizijska pravila o nepolitičnosti dogodka. EBU je zato kaznoval islandsko javno radiotelevizijo (RUV). Višine kazni javnosti niso sporočili.

Z zastavama tudi Maddona

Prireditelje je sicer razburila tudi ameriška popzvezdnica Madonna, ki so jo povabili kot gostjo med odmorom. Med prvo pesmijo se je za trenutek videlo, da sta imela dva izmed njenih plesalcev na hrbtu izraelsko oziroma palestinsko zastavo.

EBU se je takoj odzval: "V prenosu finala sta dva Madonnina plesalca na hitro pokazala zastavi. Ta del nastopa, ki sta ga potrdila EBU in izraelska nacionalna televizija KAN, na vajah ni bil prikazan. Evrovizija je nepolitični dogodek in Madonna je to vedela."

Ali so tudi njo kaznovali kot Islandce, glede na to, da je morala pred nastopom podpisati pogodbo, ni znano. Izraelski poslovnež Sylvan Adams naj bi ji na račun nakazal okroglih 1,5 milijona ameriških dolarjev (1,3 milijona evrov), a kraljica popa je s svojo izvedbo na odru vokalno močno razočarala.