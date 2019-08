BTS hitro pridobiva oboževalce po vsem svetu. Junija letos so nastopili na razprodanem Wembleyju. Foto: Reuters

Agencija Big Hit Entertainment je sporočila, da je bil nedeljski koncert v Seulu zadnji nastop sedemčlanske skupine BTS pred oddihom, ki si ga bodo fantje privoščili prvič po letu 2013, ko so začeli skupno glasbeno ustvarjanje. Za zdaj ni znano, kdaj se bodo BST znova začeli glasbeno udejstvovati. Po podatkih spletne strani agencije ima BTS naslednje nastope predvidene v oktobru, ko bodo fantje nastopili v Savdski Arabiji in Seulu.

"Če med njihovimi počitnicami naletite na katerega izmed članov skupine BTS, vas prosimo, da ste obzirni do njihove potrebe po počitku in jim pustite uživati prosti čas v zasebnosti," so oboževalce skupine naslovili pri agenciji.

Južnokorejska glasbena zvrst K-pop je v zadnjem času prestopila meje in pridobila poslušalce po vsem svetu. BTS, ki velja za eno najbolj priljubljenih K-pop skupin, je junija letos na londonski Wembley privabil 60.000 obiskovalcev. Z albumom Love Yourself: Tear je fantom kot prvi K-pop skupini uspela tudi uvrstitev na prvo mesto Billboardove lestvice, aprila pa je njihov videospot za pesem Boy With Luv v prvih 24 urah po objavi na YouTubu zbral 45 milijonov ogledov, s čimer so BTS takrat podrli rekord Taylor Swift.