Festival Lent ostaja mariborska stalnica. Foto: BoBo

Glavno prizorišče bo na Trgu Leona Štuklja, oder na Dravi pa je še vedno pod vprašajem. Že zdaj pa je jasno, da ne bo uličnega gledališča Ana Desetnica.

"Skušamo delati najboljše, kot je mogoče," je na predstavitvi programa povedal prvi mož festivala, direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina. "Trudimo se pripeljati v mesto mnogoplastno prepletanje kulture, umetnosti, glasbe, gledališča, kulinarike in druženja. Bistveno pa je, da želimo pripeljati kulturo iz zaprtih dvoran na prosto, da jo vidijo tudi tisti, ki je drugače morda ne bi."

Osrednje prizorišče dogajanja je po enem letu premora ponovno na Trgu Leona Štuklja, kjer bo festival odprla zasedba iz BiH-a Dubioza Kolektiv, pozneje pa bodo nastopili še Parni Valjak, Janez Dovč & Sounds of Slovenia, Magnifico, Urban & 4, Gibonni in Umek. Na tem prizorišču bodo tudi predstava Hora – Cantata Baleta SNG Maribor in glavne predstavitve folklornih skupin v okviru festivala Folkart, ki letos gosti skupine iz Kitajske, Mehike, Guama, Ukrajine, Irske in Makedonije.

Lani je mariborska občina za potrebe festivala postavila nov oder na Dravi, ki naj bi bil stalen, a se je izkazalo, da nima potrebnih dovoljenj za postavitev. Pridobivanje dovoljenj za postavitev odra, tokrat v manjši obliki, je še v teku, a po besedah Rukavine za zdaj kaže, da bodo pravočasno končani. Če bo res tako, bodo tam združili Večerov in Jurčkov oder z nastopi zasedb, kot so Orleki, Elvis Jackson, Zabranjeno pušenje, Strojmachine in Pips, chips & videoclips.

Kljub zapletom želijo namreč ohraniti vsaj del dogajanja na reki. "Drava je tista, ki je spodbudila naš festival in mu daje poseben podton," je poudaril Rukavina. Če jim ne bo uspelo pravočasno urediti odra na Dravi ob Vodnem stolpu, bodo skupni Večerov in Jurčkov oder umestili ob Hišo Stare trte.

Okrnjena gostinska ponudba

Na sprehajališču ob Dravi letos ne bo več toliko gostinske ponudbe kot doslej, nekoliko bo tudi okrnjeno dogajanje v Mestnem parku. Mladinin oder se seli v klet Narodnega doma Maribor, komedije ostajajo na Odru Nove KBM v Minoritih, klasična glasba v Dvorani Union, namesto uličnega gledališča Ana Desetnica pa naj bi ulično dogajanje popestrili glasbeniki v okviru lani uvedenega cikla koncertov Pozor! Muzika na cesti!

Proračun festivala letos znaša nekaj več kot milijon evrov, od tega naj bi občina namenila 454.000 evrov, kar je nekaj več kot 120.000 evrov manj kot lani. Ministrstvo za kulturo prispeva 44.000 evrov, preostalo pa zberejo med drugim s sponzorstvi in prodajo vstopnic.

Župan Saša Arsenovič je ponovil, da je Lent ena najdragocenejših blagovnih znamk mesta, zato mu občina kljub polemikam ostaja zvesta.

"Maribor finančno in srčno izjemno podpira ta festival in si ga želi še nadaljnjih neskončno let. Glede na kratek čas mislim, da smo prišli do vsebinsko in organizacijsko primerne rešitve," je dejal.