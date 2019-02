Podelitev nagrad je bila zmagoslavna predvsem za zasedbo The 1975. Foto: Reuters

Pop rock zasedba iz Manchestra The 1975 je kipec za najboljši britanski album dobila za svoj tretji studijski album A Brief Inquiry Into Online Relationships, ki ga je izdala lani, na britanskih glasbenih lestvicah pa se je zavihtela na prvo mesto, medtem ko je bila v ZDA najvišje na četrtem.

Poleg njih so bili za najboljši album nominirani še Anne-Marie za Speak Your Mind, Florence + The Machine za High As Hope, George Ezra za Staying At Tamara's in Jorji Smith za Lost & Found. Skupina The 1975 je prejela še kipec za najboljšo britansko skupino.

Najboljša britanska glasbenica leta je 21-letna soul pevka Jorja Smith, v moški kategoriji pa folk rock pevec in kitarist George Ezra. Za najboljšo britansko skladbo sta nagrado prejela Calvin Harris in Dua Lipa za skladbo One Kiss.

Slovesnost je sklenila ameriška glasbenica Pink, ki velja za eno najbolje prodajanih glasbenic na svetu, ob prejemu kipca za izjemen prispevek h glasbi, s katerim so nagradili njeno 20-letno kariero, pa je za poslušalce in gledalce pripravila venček svojih uspešnic.

