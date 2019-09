Gramatik za prihodnje leto napoveduje izid novega albuma. Foto: Osebni arhiv Gramatika

Na zadnje je Križanke obiskal pred tremi leti. Foto: Žiga Živulović/BoBo

Pisal se je 17. september 2010, ko je ljubljanski klub K4 v novo sezono vabil obiskovalce s serijo didžejev in producentov, med katerimi je bil tudi Gramatik. Odhod čez lužo. Nekaj albumov in nastopov po vsem svetu so bili povod, da je le v nekaj dneh razprodal Križanke, ko se je prvič podal v njih leta 2014. 14. septembra jih bo obiskal tretjič.

"Koncert doma je eden redkih, na katerih imam tremo, ker mi je res zelo pomembno, da se ima domače občinstvo dobro in da uživa v nastopu od začetka do konca," je za MMC povedal producent, čigar pravo ime je Denis Jašarević.

Več pa si lahko preberete spodaj.

Predstavljajte si uvodno špico Vojne zvezd: "Sony in Disney sta ubila Spider-Mana, amazonski pragozd gori ..." Kdo bo rešil planet? Kdo režira? In kako bi poimenovali to epizodo?

Režira Branko Đurić – Đuro, svet pa bo rešil Chuck Norris. Epizoda bi se imenovala Better Believe It Now. (Smeh.)

Je upor sploh še rešitev ali samo modna muha?

Odvisno, v nekaterih kontekstih je upor res modna muha. V drugih primerih pa spet edina rešitev. Pri teh zadevah mora vedno prevladati razum in uspešna organizacija.

Je eden izmed tistih producentov, ki redno polni koncertne dvorane. Med drugim se lahko pohvali tudi z nastopi na festivalih, kakršna je Coachella. Foto: Osebni arhiv Gramatika

Vedno bolj nas spremlja poved, da ima tisti, ki govori resnico, malo prijateljev, tisti, ki laže, jih ima veliko. Kakšna je vaša izkušnja v industriji izgubljanja prijateljev oz. glasbeni industriji?

Že od samega začetka svoje kariere sodelujem večinoma z istimi ljudmi. Nekaj se jih je zamenjalo vmes, saj vsak poišče tudi neko svojo pot, a smo še vedno v prijateljskih odnosih.

Drži, da mogoče v glasbeni industriji pred prijateljstvom prevladuje interes, a na srečo v mojem primeru za zdaj ni tako. V zasebnem življenju pa so moji prijatelji še vedno ljudje iz mojega zgodnjega otroštva.

Kako težko je kljubovati velikim založbam?

Nisem nikoli imel potrebe po kljubovanju velikim založbam, saj sem brez založbe postal popularen. Moja založba je od vedno bila medmrežje.

Koliko snubitev ste zavrnili do zdaj?

V desetletni karieri sem zavrnil kar nekaj ponudb, ki so bile na prvi pogled zelo obetajoče, a v drobnem tisku pa strašljivo suženjske.

"Glasbeni svet je krut in plitek jarek denarja. Dolgi plastični hodnik, kjer tatovi in zvodniki prosto tekajo in dobri ljudje umrejo kot psi. Obstaja pa tudi negativna stran," je zapisal Hunter S. Thompson in ta citat ste delili med svojimi sledilci. Katera je tista negativna stran, ki ste jo sami doživeli, da lahko danes govorite o njej?

Negativna stran je predvsem ta, da je preveč nepotrebnih posrednikov v tej industriji, ki pobirajo velike provizije od umetnikov, ki vse sami ustvarijo iz ničle. Dejansko pa veliko teh posrednikov opravlja le zanemarljive administrativne posle. Industrija pa je tako organizirana, da moraš delati z njimi.

Posebej na Twitterju radi delite svoje poglede na svet. In s tem poleg simpatizerjev dosežete tudi tiste, ki so vam manj naklonjeni. Katera je najmanj ljuba izkušnja, ki se vam je pripetila v zadnjem času? In kako dovzetni ste na "dražljaje" v obliki tvitov?

Ne gledam na to kot na neljube izkušnje, saj me vse to zabava in fascinira, tudi če me slučajno kakšen "dražljaj" prizadene, vedno dejavno delam tako, da si drugačnih mnenj ne ženem k srcu.

Bi že lahko napisali priročnik, kako se ubraniti napadov simpatizerjev Donalda Trumpa na spletu? Kaj bi zapisali v uvodniku?

Sam tega ne jemljem kot napad. Vsak ima pravico povedati svoje mnenje, ker nisem konfliktna oseba, se ne kregam, še posebej ne na spletu. Mislim, da je Ricky Gervais najboljše razložil moje mnenje o ljudeh, ki se negativno odzovejo na mnenja, ki jih objavljam na svojih družbenih omrežjih.

Kakšna je vaša izkušnja s povezovanjem Slovenije z Melanio Trump po izvolitvi Trumpa? Vam kdo omeni to povezavo, ko poveste, da ste iz Slovenije?

Seveda, odkar je Trump predsednik, velikokrat, ko omenim, da sem iz Slovenije, dobim vprašanje, ali je to ista Slovenija, iz katere prihaja prva dama.

Gramatik do zdaj izdal deset studijskih albumov in štiri EP-je, številne single in remikse. Foto: Osebni arhiv Gramatika

Eden izmed bolj razširjenih citatov iz serije Black Mirror je: "Poznam ljudi. Ljubimo poniževanje. Ne smemo se smejati." Kakšna je v vsakdanjiku, kot ga poznamo, vloga cinika? Kako razume svet?

Zame cinizem velikokrat deluje kot terapija, čeprav se zavedam, da če dovolj močno popraskaš cinika, boš spodaj našel razočaranega idealista in frustriranega romantika. Kot je enkrat povedal George Carlin.

Katera epizoda serije Black Mirror po vašem mnenju najbolj opiše, kaj se trenutno dogaja po svetu?

The National Anthem.

5 kratkih Kaj trenutno poslušate?

Alan Silvestri - Ready Player One Original Score

Kaj trenutno berete?

Miki Muster - Dogodivščine Zvitorepca Trdonje in Lakotnika

Kaj trenutno gledate?

V tem trenutku s sestro gledava film Kajmak in marmelada (smeh) Drugače pa: Mindhunter, Black Mirror, The Boys, Legion, Electric Dreams, The Expanse, Altered Carbon, Preacher, Vikingi, Westworld, Comedians In Cars Getting Coffee, Sence nad Balkanom in najmanj še 30 drugih serij (smeh).

Brez katere stvari ne zdržite?

Brez dobrega kapučina.

Najljubši kotiček?

Easy Times Coffee Shop v Amsterdamu

Pevka SZA je v enem izmed intervjujev dejala: "Težko je vztrajati, če dolgočasiš samega sebe." Kaj vas motivira? In kaj opredeljujete kot svoje sanje v glasbi?

Motivira me dejstvo, da se vsako jutro zbudim dobre volje, zato ker sem hvaležen, da lahko delam točno to, kar me veseli, in da hkrati lahko od tega tudi živim. Glede na to, da sem svoje prvotne sanje že dosegel, zdaj stremim k moji drugi veliki ljubezni, ki pa je filmska glasba. In si dejavno prizadevam za to, da bi postal skladatelj te.

Januarja ste napovedali izid novega albuma Future City Blues. Že sam naslov razkriva, kaj bo tokrat rdeča nit albuma. Kako je potekalo raziskovanje zapuščine legend, kot sta Muddy Waters in Jimmy Hendrix?

Njihovo zapuščino sem začel raziskovati že v rani mladosti, ko sem odkril bluz in bluz-rock.

V vsaki zvrsti moderne glasbe današnjega časa lahko najdete elemente bluza. Z bluzom se je vse začelo. Za moje pojme je bluz najbolj fascinantna zvrst v tem kontekstu. Od vedno sem si želel narediti album, ki tematsko postavi bluz v ospredje na neki moj način, upam, da mi to končno tudi uspe.

Kdaj ga lahko pričakujemo?

Upam, da nekje v prvi polovici 2020.

Se obremenjujete s številom ogledov svojih videov? Katere številke so v resnici pomembne?

S številkami sem se obremenjeval na začetku kariere, zdaj so mi pomembne samo še številke oboževalcev na koncertih. Največja nagrada za glasbenika je, da so njegovi koncerti polni.

Vam je kdaj žal, da ne govorite več med svojimi seti? Katerega stavka ne bi nikoli uporabili pred svojimi obiskovalci koncertov?

Ni mi žal, ravno nasprotno, odgovarja mi, da z občinstvom komuniciram večinoma z glasbo, in to mojim oboževalcev tudi najbolj odgovarja. Nikoli ne bi rekel: "Piz**, ste grdo oblečeni." (Smeh.)

Kakšno sentimentalno vrednost imajo za vas koncerti v Sloveniji? Sploh če upoštevamo, da bomo tokrat ob vas videli izvajalce, ki so pod okriljem vaše založbe.

Koncert doma je eden redkih, na katerih imam tremo, ker mi je res zelo pomembno, da se ima domače občinstvo dobro in da uživa v nastopu od začetka do konca. Poleg tega, da vsi nastopajoči izdajajo glasbo pri moji založbi, me še posebej veseli, da so tako kot jaz vsi z Obale.

Za konec: ste se podpisali pod peticijo, da še enkrat posnamejo zadnjo sezono Igre prestolov?

(Smeh.) Čeprav sem si želel boljši konec, nisem podpisal peticije. Saj kot umetnik, ki je zelo samokritičen, sočustvujem z avtorji. Tudi meni bi bilo neprijetno, da nekdo podpiše peticijo, da neki album naredim na novo.