Po tem, ko je Axlu Rosu in Slashu po dolgih letih uspelo zakopati bojno sekiro, je v skupini Guns N' Roses zavel svež veter. Foto: Reuters

Basist legendarne glasbene skupine Guns N' Roses Duff McKagan je razkril, da je slišal nekaj materiala, ki ga Axl Rose pripravlja za morebitni novi album skupine. Če se napovedi uresničijo, bo to prvi album zasedbe po letu 2008 in prvi po 25 letih, pri katerem bosta sodelovala tudi McKagan in Slash. "Namere so resnične, ampak zabavna in kul stvar pri naši skupini je to, da o takšnih stvareh niti ne govorimo kaj veliko. Kar se zgodi, se pač zgodi," je povedal McKagan.

"Nikoli nismo imeli kakšnega točno določenega urnika in načrta dela. Sem pa slišal nekaj čudovitih stvari, ki jih ima Axl, resnično kul stvari, ki jih dela. Seveda sem navdušen nad možnostmi, ki jih ta material ponuja. Nočem pa, da ljudje postanejo preveč zagreti. Zgodilo se bo, ko se bo," je razložil.

Duff McKagan je sicer že tretji član zasedbe Guns N' Roses, ki je v zadnjem času javno spregovoril o materialu za nov album skupine. S podobnimi besedami kot McKagan je položaj opisal tudi kitarist Slash, ki je dejal, da o njihovi prihodnosti nikoli ni mogoče govoriti z gotovostjo, da pa material obstaja in da si vsi želijo izdati nekaj novega.

Na turneji, v okviru katere sta se Axlu na odru po dolgih letih znova pridružila tudi McKagan in Slash, sicer njihovi oboževalci niso imeli priložnosti slišati novih pesmi. Se je pa prva Axlova pesem po več kot desetih letih na začetku leta predvajala v okviru animirane serije New Looney Tunes.